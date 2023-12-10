Партія вантажівок залізницею прибула до Польщі – УЗ (відео)

Партія вантажівок залізницею прибула до Польщі. Українська та польська сторони узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур.

Про це повідомляє НСН із посиланням на пресцентр “Укрзалізниці“.

Як зазначається, далі вантажівки до пункту призначення попрямують автошляхом.

“Наступні відправлення планується зробити регулярними та задіяти в перевезеннях більше модернізованих платформ”, йдеться у повідомленні.

Нагадається також що “Укрзалізниця” організувала між Україною та Польщею контрейлерний поїзд для перевезення вантажівок.

Він курсує за маршрутом Скнилів (Україна) – Славкув (Польща).

“Щоб замовити перевезення вантажівки контрейлерним поїздом з України, потрібно звернутися до філії “Центр транспортного сервісу “Ліски” АТ “Укрзалізниця”, у зворотному напрямку – до UZ Cargo Poland”, додають в УЗ.

Партія вантажівок залізницею прибула до Польщі. Відео

Ще новини України: Новий уряд Польщі швидко розблокує кордон з Україною – Туск