Падіння ракети в Молдові під час ворожого обстрілу – реакція МЗС України

Падіння ракети в Молдові під час ворожого обстрілу території України прокоментували в МЗС нашої країни. Зазначається, що подібні випадки підтверджують факт того, що терор Росії, є загрозою для безпеки не лише нашої країни.

Про це пише NNS з посиланням на Facebook-сторінку речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

Падіння ракети в Молдові

Внаслідок масованого обстрілу України з боку РФ 5 грудня, біля кордонів Молдови упала ракета. Оператор системи транспортування Молдови Moldelectrica повідомив про перебої в електроенергетичній системі на тлі масованої ракетної атаки російських військ по Україні.

Як відзначають молдовські ЗМІ, ракета впала біля міста Бричани, яке знаходяться на кордоні з Чернівецькою областю, після чого її виявив патруль прикордонної поліції.

“На місці події очікується виїзд спеціалізованих служб МВС, ДСНС та вибухотехніків”, – написала пресслужба МВС.

Реакція МЗС України

“Це вкотре доводить, що російський ракетний терор несе величезні загрози не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн”, – пише Ніколенко.

Речник МЗС закликав партнерів України якомога швидше надати ЗСУ сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, які допоможуть нашим воїнам рятувати життя людей, захищати критичну інфраструктуру країни та унеможливлять ракетні обстріли Росії загалом.

Загиблі люди на Запоріжжі і удари по енергоінфраструктурі – наслідки масованої ракетної атаки 5 грудня