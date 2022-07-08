Ощадбанк не перерахував українцям важливі виплати – коли чекати на гроші

Ощадбанк досі не перерахував клієнтам важливі виплати і не може назвати точну дату повернення коштів.

Клієнти Ощадбанку досі не отримали обіцяного перерахунку субсидій на оплату комунальних послуг. Йдеться про залишок коштів за попередній опалювальний період.

Один із клієнтів попросив банк більш конкретно зорієнтувати людей за датою перерахування зекономлених пільг, залишивши свій відгук на сайті Мінфіну, передає NNS.

“Того року ви хоч приблизно казали 10 липня. Чому ви не можете відповісти з якого числа почнеться виплата, ні на гарячій лінії, ні тут немає жодної конкретики. Люди на щось розраховують у цей лихоліття, а у вас стандартна відповідь. Куди звертатись, якщо ви нічого не знаєте?”, заявив клієнт.

Як відомо, кошти банк вже давно отримав і згідно із законом мав перерахувати їх субсидіантам ще у червні.

“Ми б повідомили точніший термін, якби це було можливо. Кошти будуть зараховані протягом поточного місяця”, відповів представник Ощадбанку.

З’ясувалося, що у червні Ощадбанк сформував реєстри залишків пільг на акаунтах та відправив їх на погодження до Мінсоцполітики. Після обробки реєстрів та підтвердження відомством, банк почне виплачувати клієнтам гроші.

Інформацію про надходження залишку коштів на пільгу Ощадбанк повідомить за допомогою СМС-повідомлення. Якщо гроші не надійшли, то слід звернутися до контакт-центру банку за номером 0-800-210-800.

фото УНІАН

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