Оренда земельних паїв – у орендарів лишилось зовсім мало часу, аби по-новому зареєструвати права в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (ДРРП) та Державному земельному кадастрі (ДЗК).

19 лютого спливає строк встановлений законом №2698-IX. Про це повідомляє НСН з посиланням на agronews.ua.

Якщо вони цього не зроблять, то договори про передачу прав землекористування вважатимуться припиненим.

Законом № 2698-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель» відновлено державну реєстрацію речових прав на земельні ділянки за договорами оренди, суборенди, земельних ділянок, емфітевзису, суперфіцію, земельного сервітуту, а також врегульовано механізм внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав) відомостей про перехід від однієї особи до іншої прав оренди, суборенди земельних ділянок, що відбувся під час воєнного стану.

Так, розділ Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України доповнений пунктом 29, яким визначено, що:

Орендар земельної ділянки, переданої йому в оренду відповідно до підпункту 8 пункту 27 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України до набрання чинності Закону № 2698-ІХ, зобов’язаний протягом 2-ох місяців з дня набрання чинності Законом № 2698-ІХ подати заяву про державну реєстрацію права оренди земельної ділянки, а якщо відомості про земельну ділянку не внесені до Державного земельного кадастру – також заяву про державну реєстрацію земельної ділянки.

У разі якщо протягом 3-ох місяців з дня набрання чинності Закону № 2698-ІХ, а саме з 19.11.2022 право оренди земельної ділянки не зареєстровано, договір земельної ділянки вважається припиненим;

Орендар, суборендар, якому передано право оренди, суборенди земельної ділянки відповідно до підпункту 9 пункту 27 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України до набрання чинності Закону № 2698-ІХ, зобов’язаний протягом 2-ох місяців з дня набрання чинності Законом № 2698-ІХ подати заяву про державну реєстрацію права оренди, суборенди земельної ділянки, а якщо відомості про земельну ділянку не внесені до Державного земельного кадастру – також заяву про державну реєстрацію земельної ділянки.

У разі якщо протягом 3-ох місяців з 19.11.2022 право оренди, суборенди земельної ділянки не зареєстровано, договір про передачу прав землекористування вважається припиненим.

Зверніть увагу, що у разі якщо договір оренди, суборенди земельної ділянки, емфітевзису, договір про передачу прав землекористування припинено відповідно до пункту 29 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України у зв’язку з невнесенням до Державного реєстру прав відомостей про реєстрацію відповідного права або відомостей про поновлення відповідного договору до збирання врожаю, посіяного землекористувачем на земельній ділянці, землекористувач має право на збирання такого врожаю.

Власник земельної ділянки має право на відшкодування збитків, пов’язаних із тимчасовим зайняттям земельної ділянки колишнім землекористувачем, у розмірі пропорційно до плати за користування земельною ділянкою, передбаченої припиненим договором, з дня припинення договору до дня збирання врожаю.

Ці положення поширюються на випадки збору врожаю орендарем, суборендарем земельної ділянки, емфітевтом, право землекористування якого виникло на підставі договору оренди, суборенди земельної ділянки, емфітевзису, якщо 4 строк користування земельною ділянкою закінчиться протягом 2-ох місяців з 19.11.2022.

Крім того, у новій редакції викладено частини третю і четверту статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», відповідно до яких:

державна реєстрація речових прав на земельні ділянки за договорами оренди, суборенди земельних ділянок, емфітевзису, суперфіцію, земельного сервітуту, поновленими під час воєнного стану без внесення відомостей про це до Державного реєстру прав у випадках, визначених підпунктом 1 пункту 27 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України (у редакції, яка діяла до набрання чинності Законом № 2698-ІХ), та припинення таких договорів здійснюються з урахуванням пунктів 27-29 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України;

внесення до Державного реєстру прав відомостей про перехід від однієї особи до іншої прав оренди, суборенди земельних ділянок, що відбувся під час воєнного стану без внесення відомостей про це до Державного реєстру прав у випадках, визначених підпунктом 9 пункту 27 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України (у редакції, яка діяла до набрання чинності Законом № 2698-ІХ), здійснюються з урахуванням пунктів 27-29 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України.

Таким чином, Законом № 2698-ІХ, крім іншого, відновлюється система оформлення права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, а також вносяться зміни до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а саме запроваджується механізм внесення до Державного реєстру прав відомостей про перехід від однієї особи до іншої прав оренди, суборенди земельних ділянок, що відбувся під час воєнного стану. Отже, зазначені зміни потребують врахування в роботі суб’єктами державної реєстрації».

З 2023 року в Україні введуть новий податок – кому доведеться його сплачувати