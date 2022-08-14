Оренда квартир у Києві. Що зараз з цінами

Які ціни на оренду житла у Києві у серпні 2022 року, скільки просять за одно- дво- та трикімнатну квартиру.

Найбільше варіантів минулого місяця пропонували в Печерському (10204 оголошень), Дарницькому (7030) та Шевченківському (6151) районах. Про свідчать дані порталу OLX Нерухомість, передає NNS з посиланням на thepage.ua.

Експрерти пов’язують появу вільних квартир на ринку з небажанням продавців виставляти житло на продаж за низькими цінами.

“Киянам простіше виставити на оренду ходові квартири, які різко впали в ціні внаслідок воєнних дій. Продавці воліють зачекати кращих часів. Адже серйозних продажів у Києві все ще нема. Зате є багато бажаючих переселенців орендувати житло”, наголосила експертка з нерухомості Ірина Луханіна.

Ціни на оренду квартир у Києві в липні-серпні 2022

У порівнянні з минулим роком, середня вартість оренди в Києві знизилась на 38%. Оренда однокімнатних квартир подешевшала на понад 2500 грн (-33%), двокімнатні квартири «впали» в ціні майже на 4000 грн (-37%), а трикімнатні помешкання – на 6500 грн (-41%).

Бюджетне житло в Києві можна знайти в Деснянському, Святошинському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Дарницькому районах.

Зокрема, середня ціна оренди однокімнатних квартир стартує від 5000 — 6000 грн за місяць.

Двокімнатну в цих частинах міста можна орендувати за 6000 — 8000 грн за місяць.

Трикімнатні помешкання коштують в середньому 8000 грн за місяць у Деснянському районі столиці, близько 10000 грн у Святошинському та 12000 — 14000 грн в Дарницькому, Дніпровському, Оболонському та Подільському районах.

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