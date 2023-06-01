Важливе оновлення у ПриватБанку: як переконатися, що вам дзвонять з банку

Важливе оновлення у ПриватБанку: мобільний додаток Приват24 запустив нове єдине меню “Комунікації”.
В оновленій версії додатку через меню “Комунікації”. тепер можна зв’язатися з банком через “Допомога онлайн”, месенджери або зателефонувати прямо до банку. Також можна дізнатися телефони банку та переконатися, що телефонують із банку.
Про це повідомляє НСН з посиланням на пресслужбу ПриватБанку.
Оновлення у ПриватБанку: нові можливості меню “Комунікації”
Допомога online – для тих, хто хоче оперативно вирішувати проблему прямо у додатку.
Написати в Viber або Telegram – з представниками банку можна зв’язатися через месенджери.
Дзвінок через Приват24 – зателефонувати можна через програму.
Якщо клієнт раніше звертався через проблеми з банком, то в меню “Історія заявок” буде вся інформація про це.
Безпека
Дзвінки. Якщо потрібно переконатися, що дійсно телефонували з ПриватБанку, представляючись співробітниками банку, тепер це можна зробити самостійно: перевірити телефонний номер та історію вхідних дзвінків від банку.
У Приват24 можна повідомити про шахрайство, якщо телефонували не з банку.
Також у меню “Комунікації” можна знайти додаткові телефонні номери банку меню “Контакти”; актуальну карту відділень, банкоматів та терміналів.
Нагадаємо, в Україні люди переважно стають жертвами шахраїв через те, що розголошують дані своєї картки, одноразові паролі для підтвердження операцій, дані для входу в інтернет-банкінг.
За даними НБУ, понад половину суми збитків від шахрайських дій (53%) минулого року сталося за допомогою використання соціальної інженерії.
Шахраї в основному працюють в Інтернеті. Щодо суми збитків від незаконних дій, 94% припадає на мережу Інтернет, 4% – на торговельну мережу та 2% – на банкомати.
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