Окупанти заявили про “референдуми” на захоплених територіях. Як на це реагує Україна

20 вересня російські окупаційні адміністрації синхронно заявили, що проведуть “референдуми” на захоплених територіях щодо входження до складу росії.

Що про це зараз відомо та як на це реагують в Україні розповідає Громадське, передає NNS.

Окупанти заявили про “референдуми”. Що відбувається?

«Громадські палати» маріонеткових «ЛНР» та «ДНР» 19 вересня почали вимагати негайного ініціювання «референдумів» про визнання їх суб’єктами російської федерації. «Громадська палата» «ЛНР» заявила, що входження до складу росії «убезпечить республіку, відкриє нові можливості на шляху повернення до мирного життя».

Невдовзі після цього ватажки «ЛНР» і «ДНР» денис пушилін та леонід пасічник обговорили ці звернення й домовились, що синхронізують подальші дії. А 20 вересня аналогічний «референдум» у Херсонській області запропонувала провести контрольована росією «громадська рада», а в Запорізькій області — рух «Ми разом із росією».

Зрештою 20 вересня окупаційні адміністрації Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей заявили, що 23-27 вересня проведуть «референдуми» про входження до росії.

Паралельно із цим у кримінальний кодекс росії ввели поняття «воєнний стан» і «мобілізація»: вони передбачають посилення відповідальності за добровільну здачу в полон, дезертирство та мародерство.

Що кажуть у кремлі?

Заступник голови радбезу рф дмитро медведєв заявив, що оголошення псевдореферендуму на окупованих територіях дасть росії нібито «офіційно» заявляти про напад на «свою територію».

«Посягання на територію рф — злочин, вчинення якого дозволяє використовувати всі сили самозахисту», написав він.

Міністр закордонних справ росії сергій лавров стверджує, що рішення бойовиків «ДНР» та «ЛНР» щодо референдуму свідчить про те, що місцеві жителі нібито самостійно хочуть зробити вибір щодо свого майбутнього життя.

«Ми від початку спеціальної військової операції і в попередній період говорили, що свою долю повинні вирішувати народи. І вся нинішня ситуація підтверджує, що вони хочуть бути господарями своєї долі», сказав він.

Як на це реагує Україна?

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ані псевдореферендуми, ані гібридна мобілізація у росії нічого не змінять.

«росія як була, так і залишається державою-агресором, яка незаконно окупує частину української землі. Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, що б там не казали в росії», наголосив міністр.

Ані фейкові «референдуми», ані гібридна «мобілізація» нічого не змінять. Росія як була, так і залишається державою-агресором, яка незаконно окупує частину української землі. Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, що б там не казали в Росії. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 20, 2022

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав, що заяви окупантів про «референдуми» — це наївний шантаж погрозами та страшилками.

«Так виглядає страх розгрому. Ворог боїться, примітивно маніпулює. Україна розвʼяже російське питання. Загрозу можливо ліквідувати лише силою», наголосив він.

А радник Єрмака Михайло Подоляк каже, що рішення росіян провести псевдореферендум — це їхня «асиметрична» відповідь на український контрнаступ.

«Вони думають, що незаконний “референдум” зможе зупинити HIMARS і ЗСУ на шляху знищення окупантів на наших землях. Впевнені, що хочете витратити час, потрібний для організації втечі, на нове шоу? Спробуйте… Буде цікаво…», стверджує Подоляк.

Росіяни вирішили асиметрично відповісти на 🇺🇦 контрнаступ. Вони думають, що незаконний «референдум» зможе зупинити HIMARS і ЗСУ на шляху знищення окупантів на наших землях. Впевнені, що хочете витратити час, потрібний для організації втечі, на нове шоу? Спробуйте… Буде цікаво… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 20, 2022

Західні країни поки що здебільшого не встигли відреагувати на заяви росіян та їхніх адміністрацій в Україні. Втім, міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс уже заявив, що міжнародна спільнота має не лише не піддаватися на російський шантаж, але й збільшити кількість антиросійських санкцій та дати Україні більше зброї.