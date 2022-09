Окупанти заявили про “референдуми” на захоплених територіях. Як на це реагує Україна

20 вересня російські окупаційні адміністрації синхронно заявили, що проведуть “референдуми” на захоплених територіях щодо входження до складу росії.

Що про це зараз відомо та як на це реагують в Україні розповідає Громадське, передає NNS.

«Громадські палати» маріонеткових «ЛНР» та «ДНР» 19 вересня почали вимагати негайного ініціювання «референдумів» про визнання їх суб’єктами російської федерації. «Громадська палата» «ЛНР» заявила, що входження до складу росії «убезпечить республіку, відкриє нові можливості на шляху повернення до мирного життя».

Невдовзі після цього ватажки «ЛНР» і «ДНР» денис пушилін та леонід пасічник обговорили ці звернення й домовились, що синхронізують подальші дії. А 20 вересня аналогічний «референдум» у Херсонській області запропонувала провести контрольована росією «громадська рада», а в Запорізькій області — рух «Ми разом із росією».

Зрештою 20 вересня окупаційні адміністрації Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей заявили, що 23-27 вересня проведуть «референдуми» про входження до росії.

Паралельно із цим у кримінальний кодекс росії ввели поняття «воєнний стан» і «мобілізація»: вони передбачають посилення відповідальності за добровільну здачу в полон, дезертирство та мародерство.

Заступник голови радбезу рф дмитро медведєв заявив, що оголошення псевдореферендуму на окупованих територіях дасть росії нібито «офіційно» заявляти про напад на «свою територію».

Міністр закордонних справ росії сергій лавров стверджує, що рішення бойовиків «ДНР» та «ЛНР» щодо референдуму свідчить про те, що місцеві жителі нібито самостійно хочуть зробити вибір щодо свого майбутнього життя.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ані псевдореферендуми, ані гібридна мобілізація у росії нічого не змінять.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав, що заяви окупантів про «референдуми» — це наївний шантаж погрозами та страшилками.

А радник Єрмака Михайло Подоляк каже, що рішення росіян провести псевдореферендум — це їхня «асиметрична» відповідь на український контрнаступ.

Західні країни поки що здебільшого не встигли відреагувати на заяви росіян та їхніх адміністрацій в Україні. Втім, міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс уже заявив, що міжнародна спільнота має не лише не піддаватися на російський шантаж, але й збільшити кількість антиросійських санкцій та дати Україні більше зброї.

Apparently #Russia is moving ahead with organising fake referenda in the occupied territories of #Ukraine, international community must reject this move, more sanctions must follow and Ukraine must get more weapons to liberate its territory, we must say no to Russian blackmail

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 20, 2022