Окупанти показали відео підриву моста біля Каховської ГЕС

Російські пропагандисти опублікували відео підриву автомобільного мосту біля Каховської ГЕС.

Відповідний відеоролик було оприлюднено виданням “Известия”, передає NNS.

На опублікованому відео заснято момент підриву автомобільного мосту, який розташований біля Каховської ГЕС.

Судячи з кадрів, потужний вибух на стратегічному об’єкті пролунав у темну пору доби.

“Повідомлення про підрив мосту прийшли напередодні ввечері, тепер з’явилося і відео. Попередньо, внаслідок вибуху на мосту на Каховській ГЕС гребля серйозних пошкоджень не отримала”, коментує вибух на стратегічному об’єкті пропагандистський Telegram-канал Readovka.

Більше того, інформацію про підрив автомобільного мосту біля Каховської ГЕС підтвердив російський пропагандист Олександр Коц.

За його словами, російські війська, здійснюючи передислокацію з Херсона, також підірвали Антонівський та залізничний мости, які з’єднували обидва береги Дніпра.

Джерело

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