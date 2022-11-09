Окупанти підірвали на Херсонщині кілька мостів – Хлань

Російсько-окупаційні війська на Херсонщині підірвали Дар’ївський, Тягинський мости та міст на виїзді зі Снігурівки у бік Херсона через канал.

Цю інформацію підтвердив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає NNS.

За його словами, також підірвано мости в селі Новокаїри (Милівська сільська громада Бериславського району) та Миловому.

«Окупанти підривають зараз абсолютно всі мости, які є на правобережній частині Херсонщини. Вони готують собі таким чином відхід для того, щоб пригальмувати натиск ЗСУ», сказав Хлань.

За його словами, військових рф вже не фіксують у напрямку Бериславського району. Від Генштабу ЗСУ офіційних повідомлень про це не було.

Разом із цим, за словами Хланя, війська рф посилили фортифікаційні споруди на підступах до греблі Каховської ГЕС (Козацьке та Веселе), у Наддніпрянському.

Такж про підрив мостів повідомляє місцеве видання “Мост“.

В ОК «Південь» щодо підірваних мостів зазначили, що уточнюють інформацію.

Попри це, у соцмережах вже активно поширюють фото пошкоджених мостів.