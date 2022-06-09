Вбивав та імітував страту мирних жителів в Україні: окупанту оголосили підозру

Київська обласна прокуратура повідомила про підозру заступнику командира бойової машини навіднику-оператору 37 мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії збройних сил рф у порушенні законів та звичаїв війни. Він вбивав мирних мешканців Київщини, а також імітував страту людей та викрадав автомобілі.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора, передає NNS.

У відомстві також розкрили деталі злочинів окупанта та оприлюднили його фото.

Так, за даними слідства, у березні 2022 року під час окупації села Гавронщина Бучанського району Київської області, підозрюваний єфрейтор вбив цивільну людину. Він зупинив на вулиці беззбройного чоловіка, який не становив для нього жодної загрози.

Погрожуючи зброєю, змусив його лягти на землю та почав бити, вибиваючи інформацію про його приналежність до Збройних Сил України й інших військових чи громадських формувань.

Після цього поставив потерпілого до стіни та випустив йому в голову автоматну чергу.

Також підозрюваний, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, спільно зі співслужбовцями імітував страту цивільних громадян.

Він зайшов до будинку та наказав присутнім чотирьом особам пройти до однієї кімнати. Єфрейтор тривалий час тримав потерпілих під прицілом і допитував їх. Потім наказав всім стати в шеренгу один за одним, аргументуючи це тим, що не хоче витрачати зайві патрони на їхнє вбивство.

Після цього, імітуючи страту беззбройних мирних мешканців, він здійснив постріл в стелю і залишив будинок, пообіцявши прийти наступного дня та всіх розстріляти.

Крім того, підозрюваний займався мародерством. Він разом з іншими російськими фашистами зайшли до будинку жінки та, погрожуючи зброєю, вкрали її автомобіль. Через декілька тижнів так само окупанти вкрали автомобіль іншого мешканця села Гавронщина.