Окупанти вдарили по своїх позиціях з РСЗВ – Запорізька ОВА

Російські окупанти з РСЗВ завдали вогневого ураження по своїх позиціях на Запоріжжі. Внаслідок “прицільного” вогню росіяни мають втрати.

Це трапилося біля населеного пункту Нескучне.

Про “промах” ворога повідомила у Telegram Запорізька обласна військова адміністрація з посиланням на дані української розвідки, передає NNS.

“За інформацією української розвідки, окремі підрозділи реактивної артилерії російських окупаційних військ не зовсім підтримують проведення так званої «спецоперації» та підсвідомо допомагають Збройним Силам України проводити демілітаризацію своїх же російських окупаційних військ. Не так давно підрозділ РСЗВ окупанта наніс вогневе ураження своїх позицій поблизу населеного пункту Нескучне. В результаті «прицільного» вогню один окупант загинув, двоє отримали поранення. Підтверджено знищення складу боєприпасів противника”, йдеться у повідомленні.

Загалом на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Війська РФ основні зусилля зосереджують на покращенні тактичного положення та виявленні слабких місць в обороні українських військ.

Окупанти здійснили 53 обстріли позицій наших воїнів, застосовуючи танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Проте захисники Запорізького краю утримують рубежі та захищають українську землю, даючи гідну відсіч російським загарбникам.

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