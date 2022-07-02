“Ну коли я ще людині горло переріжу” – окупант розповідає дружині, як добиває поранених українців

СБУ оприлюднила запис розмови, в якій окупант розповідає дружині про свої звірства на війні в Україні.

Служба безпеки України опублікувала аудіо розмови російського нелюда, який із захопленням розповідає дружині в деталях, як під час дислокації позицій на півдні добивав поранених українських військових, називаючи це все “вечериночкой”, передає NNS.

У СБУ зазначають, що це одне із найжорстокіших перехоплень, які вона публікувала.

“Приїхали туди під мости. Там лежали наші, цивільні, “укропи військові”. Перебігаємо позиції займати. Ну нам сказали добивати їх дорогою (українців – ред.). Ну я такий думаю, бл*ть – спробувати горло перерізати? Х*як, короче… Просто перерізав йому горло. Ну коли я ще людині горло переріжу?..”, вихваляється рашист дружині.

Жінка спочатку дивується його розповіді, але зрештою починає сміятися. Росіянин просить жінку нікому про це не розповідати.

“Але тепер його секрети знатиме весь світ. Сам рашист та його звірства задокументовані у відповідних кримінальних провадженнях”, зазначили в СБУ.

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