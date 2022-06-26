У Мелітополі окупаційна влада хоче провести перереєстрацію квартир, будинків та земельних ділянок місцевих мешканців.

Про це повідомляє місцеве ЗМІ “Ріа-Мелітополь”, передає NNS.

Окупанти планують “націоналізувати” майно людей, як це зробили з державним майном на окупованих територіях.

Відомо, що у квартири та будинки тих мелітопольців, які евакуювалися, заселяються російські військові та співробітники ФСБ.

Нагадаємо, партизани відкрили сезон “полювання” у Мелітополі. І по всьому місту розклеєно плакати з фото “псевдогубернатора” Запорізької області Євгена Балицького. За його ліквідацію дають 10 тисяч доларів.

Російські військові в окупованому Мелітополі шантажують пенсіонерів та підприємців через відсутність рашистського паспорта. Пенсіонерам вони кажуть, що ті не отримають пенсії у рублях, а у підприємців заберуть майно.

Окупанти збираються запровадити смертну кару у Мелітополі