Оголошено фіналістів Нацвідбору на “Євробачення-2022”

У понеділок, 24 січня, під час пресконференції “Суспільне” оголосило список фіналістів Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі “Євробачення-2022”.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Слух”

Фіналістів обрали зі списку з 27 артистів, який оприлюднили 17 січня.

За можливість представляти Україну на конкурсі “Євробачення-2022” позмагаються:

Alina Pash — Тіні забутих предків

Cloudless — All Be Alright

Kalush Orchestra — Stefania

LAUD — Head Under Water

Michael Soul — Demons

Our Atlantic — Моя Любов

Roxolana — Girlzzzz

Wellboy — ​​Nozzy Bossy

Виступи фіналістів, голосування і визначення представника Україна на конкурсі відбудеться 12 лютого о 19:00 в прямому ефірі телеканалу UA: Перший. Півфіналів, на відміну від попередніх Нацвідборів, цього року не буде.

Ведучою основної сцени стане Марія Єфросиніна. Залаштунки вестиме Тимур Мірошніченко. Список журі організатори обіцяють назвати найближчим часом.

Суспільний мовник як член Європейської мовної спілки є організатором Національного відбору на участь “Євробачення-2022”.

Нагадаємо, “Євробачення-2022” відбудеться в Італії, в місті Турин. Півфінали пройдуть 10 та 12 травня, фінал — 14-го.

Країна отримала право на проведення конкурсу після перемоги гурту Maneskin на “Євробаченні-2021”. Минулорічний представник України гурт Go_A посіли на конкурсі 5-те місце.