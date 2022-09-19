Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл російськими окупантами Південноукраїнської АЕС.

Глава держави також опублікував відео моменту вибуху на ПАЕС, передає NNS.

“Миколаївщина. Вночі за 300 метрів від Південноукраїнської АЕС прилетіла ракета. Відбулося короткочасне відключення електролінії. У будівлях на території АЕС пошкоджені вікна. Окупанти знову захотіли постріляти, але забули, що таке атомна станція. Росія наражає на небезпеку весь світ. Маємо зупинити її, поки не пізно”, наголосив Зеленський.

Як повідомляла NNS, російська армія в ніч проти 19 вересня ракетами вдарила по промисловій зоні Південноукраїнської атомної електростанції.

Потужний вибух стався всього за 300 м від реакторів ПАЕС.

У результаті обстрілу відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі. Наразі, як наголошується, всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі.