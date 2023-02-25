Обмін старих ламп на нові – що зміниться з 25 лютого

З 25 лютого обмін старих ламп розжарювання на п’ять нових безкоштовних LED-ламп запустили у селах. Записатися на обмін можна через Дію, або відразу звернутися до відділення “Укрпошти”, передає НСН.

Як повідомляє пресслужба Кабміну, відділення “Укрпошти” у селах отримали 6,6 млн. ламп. Їх найближчим часом роздадуть українцям. Скористатися програмою зокрема зможуть і мешканці прифронтових населених пунктів.

Обмін старих ламп. Куди звертатися

Щоб отримати лампу через Дію, потрібно пройти реєстрацію у додатку, вибрати послугу “Обмін лампочок”, вказати номер телефону та відділення “Укрпошти”, що знаходиться неподалік вас.

Якщо ж ви не можете скористатися додатком або вашого населеного пункту немає у списку, можна одразу звертатися до найближчого відділення “Укрпошти”. З собою потрібно принести паспорт, ІПН та старі лампи, які ви хочете обміняти.

Зазначимо, використання нових ламп дозволить скоротити витрати на освітлення приміщення на 90%. Енергоефективні лампи дають стільки ж світла, але споживають у рази менше електроенергії. Це дозволяє заощаджувати струм, а також скорочує суми у платіжках.

Додамо, що українці можуть також значно скоротити споживання газу. Для цього необхідно замінити газову плиту, колонку та котел на нові. Енергоефективні прилади споживають у рази менше блакитного палива.

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