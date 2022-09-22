Обмін полоненими. Стало відомо, що буде з командирами “Азовсталі”

21 вересня, пізно ввечері відбувся масштабний обмін полоненими. З російського полону Україна звільнила 215 українських воїнів, серед яких 108 бійців “Азову”.

З російського полону повернулись командири оборонці “Азовсталі” — командир полку “Азов” Дениса Прокопенко “Редіс”, заступник командира полку Святослав Паламар “Калина”, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський “Волина”, командир Денис Шлега і командир Олег Хоменко.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні вночі 22 вересня, передає NNS.

“Україна домовилася з Туреччиною – я говорив про це президентом Ердоганом – що п’ятеро наших командирів, які звільняються з полону, будуть перебувати у повній безпеці, у комфортних умовах та під особистою протекцією президента Туреччини. На якийсь час – до кінця війни. Але ми забезпечимо їх сім’ям можливість з ними бачитися”, пояснив Зеленський.

Він назвав імена цих героїв:

Сергій Волинський,

Святослав Паламар,

Денис Прокопенко,

Олег Хоменко,

Денис Шлег.

Засновник та перший командир полку “Азов” Андрій Білецький повідомив, що командири вже на волі, але в третій країні, куди прибули згідно з домовленостями про обмін. Деякий час вони перебуватимуть там, каже Білецький.

“Щойно мав розмову по телефону з “Редісом”, “Калиною” та “Апісом” — всі мають бойовий настрій та навіть рвуться до бою. Чергове підтвердження, що АЗОВ — СТАЛЬ”, написав Білецький.

Раніше NNS публікував повний список звільнених 21 вересня українських захисників.

Серед них – знаменита “Пташка” Катерина Поліщук – парамедик Національної гвардії України, вагітна медик Мар’яна Мамонова, Олег Хоменко, командир комендантської роти, яка безпосередньо здійснювала командування обороною “Азовсталі” та багато інших героїв.