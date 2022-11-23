Низка поїздів затримується через ракетні удари російської армії – список

В Україні низка поїздів затримується через ракетні удари російської армії 23 листопада.
Внаслідок масованого обстрілу затримуються 12 рейсів, повідомляє NNS з посиланням на Telegram-канал “Укрзалізниці”.
Низка поїздів затримується на годину, або ж більше.
Як відзначає пресслужба, йдеться про:
- №87/86 Ковель – Запоріжжя (затримка 1 год 30 хв);
- №749/750 Київ – Ужгород (затримка 1 год 16 хв);
- №17/18 Харків – Ужгород (затримка 1 год 13 хв);
- №235/236 Одеса – Чернівці (затримка 1 год 13 хв);
- №25/26 Одеса – Рахів (затримка 1 год 10 хв);
- №61/62 Харків – Одеса (затримка 1 год 10 хв);
- №5/6 Запоріжжя – Рахів (затримка 1 год 10 хв);
- Відень – Київ (затримка 1 год 8 хв);
- №750/749 Ужгород – Київ (затримка 1 год 8 хв);
- №715/716 Київ – Перемишль (затримка 1 год 2 хв);
- №701/702 Вінниця – Чернігів (затримка 1 год 2 хв);
- №31/32 Перемишль – Запоріжжя (затримка 1 год).
“Укрзалізниця робить все можливе, щоб скоротити відставання поїздів від графіку, проте просимо пасажирів поставитись із розумінням до ситуації і уважно слідкувати за повідомленнями на офіційних каналах залізниці”, – пише пресслужба.
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