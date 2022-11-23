Низка поїздів затримується через ракетні удари російської армії – список

В Україні низка поїздів затримується через ракетні удари російської армії 23 листопада.

Внаслідок масованого обстрілу затримуються 12 рейсів, повідомляє NNS з посиланням на Telegram-канал “Укрзалізниці”.

Як відзначає пресслужба, йдеться про: