В Україні з наступного року може бути запроваджено новий вид соцдопомоги для громадян. Уніфікована гарантована соціальна допомога залежатиме від базового доходу сім’ї.

Про це розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, передає НСН з посиланням на її інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

У чому суть нововведення

Чиновниця зазначила, що за даними міністерства реальний прожитковий мінімум зараз становить понад 6 тисяч гривень.

Вона пояснила, що ідея полягає у “відв’язці” реального прожиткового мінімуму “від обтяжених факторів, які на сьогоднішній день не дозволяють його реально збільшувати”.

Тому у відомстві хочуть “просто переформатувати нашу допомогу по бідності таким чином, щоб це не було прив’язано до цього прожиткового мінімуму, а навпаки, до певного базового доходу родини, який ми гарантуємо на кожного члена сім’ї”.

Міністерка розповіла, що відповідний законопроєкт уже опрацьовують у центральних органах виконавчої влади, і вона сподівається на швидке подання його до Верховної Ради.

Як працюватиме уніфікована гарантована соціальна допомога

Глава Мінсоцполітики також пояснила, як приблизно виглядатиме подібна допомога.

“Приблизно такий це матиме вигляд. Базова величина для першого члена сім’ї становить 100% і дорівнює, скажімо, тих самих 6 тис. грн, бо якщо він або вона живуть самі, то мають витрачати кошти на всі базові потреби. Якщо є родина з трьох осіб – мама, тато, дитина, то ми говоримо, що перший має точно мати 100%, другому ми порахуємо 70%, якщо це дитина, то це, звісно, 100%, бо на дитину видатки будуть трішечки більші, якщо це особа з інвалідністю, також 100%, якщо це особа пенсійного віку, але вона має низьку пенсію, це також 100%”, розповіла вона.

Тобто, за її словами, залежно від категорії людині рахуватимуть 100% або 70% базового доходу.

“Тоді складаємо все, що ці люди отримують, і дивимося, чи виходить такий базовий дохід на кожного. Якщо не виходить, різницю покриваємо цією уніфікованою соціальною допомогою”, додала Жолнович.

Коли введуть новий вид соцдопомоги

На запитання, чи буде запроваджено такий базовий дохід і гарантовану базову соціальну допомогу вже 2024 року, міністерка наголосила, що наразі складно спрогнозувати, як законопроєкт пройде через парламент.

“Якщо б пройшов швидко, то з липня 2024 року можна було б це вводити”, підсумувала вона.

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