Новорічна промова Зеленського викликала у багатьох українців сльози – як реагували соцмережі на звернення президента.

Президент Володимир Зеленський в останні хвилини випробувального для України 2022 року виступив зі зворушливою новорічною промовою.

Новорічна промова Зеленського

NV зібрали реакцію соцмереж на звернення президента, передає НСН.

Багато користувачів називають промову дуже потужною, історичною і навіть найкращою за 31 рік Незалежності.

«Промова президента воюючої держави, що звільняє свої території й бореться за незалежність», пишуть у соцмережах.

Привітання Президента — курс-інтенсив із вступу до колективної пам’яті. Дуже сильна промова — Bohdana Neborak 🇺🇦 (@BohdanaNeborak) December 31, 2022

Чимало українців поділилися, що новорічна промова Зеленського викликала в них сльози на очах.

«Сльози, слюні, соплі. Все як треба», пише депутатка Київради і співзасновниця БФ Солом’янські котики Ксенія Семенова. «Проплакала все звернення президента», ділиться шеф-редакторка Детектор медіа Наталія Лігачова.

Відомі українці зазначають, що у промові президента прозвучали дуже вдалі слова.

«Кожне слово на своєму місці», зазначають користувачі. «Як я чекала на ці слова», пише ведуча ютуб-шоу Рагулі Таня Микитенко.

Користувачі відзначають і еволюцію у риториці Зеленського. Не обійшлося без мемів:

Джерело: NV

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