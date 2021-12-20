Новий список професій, для яких COVID-вакцинація обов’язкова, набуде чинності з 20 січня

Вакцинація в Україні: міністерство охорони здоров’я 16 грудня розширило перелік професій, представники яких мають обов’язково мати щеплення проти коронавірусу. Оновлений список набере чинності з 20 січня.

Про це повідомляє Урядовий портал, пише Громадське, передає NNS.

Так, через місяць обов’язково мають вакцинуватися співробітники:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, зокрема спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти і наукових

установ незалежно від типу та форми власності;

органів місцевого самоврядування;

закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності;

комунальних підприємств, установ та організацій.

Працівники, які не отримають вакцину проти COVID-19 до 20 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження зарплати.

До переліку обов’язкової вакцинації уже потрапили працівники установ, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів, організацій критичної інфраструктури тощо.

Вакцинація в Україні

Вона триває з 24 лютого. Загалом Україна наразі отримала 39,3 мільйона доз вакцини. Щеплення роблять препаратами від фармкомпаній AstraZeneca, Sinovac (вакцина CoronaVac), Pfizer (вакцина Comirnaty) та Moderna.

Станом на 20 грудня у країні зробили 27,3 мільйона щеплень проти коронавірусу. Принаймні першу дозу отримали 14 386 385 людини, а повністю вакцинувалися — 12 986 872.