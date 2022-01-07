Новий мобільний оператор пропонує найдешевші тарифи в Україні: яка ціна

Новий мобільний оператор пропонує найдешевші тарифи в Україні, в той час, коли Київстар, Vodafone та lifecell оголосили про підвищення цін на низку пакетів послуг із січня 2022 року.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Технофан.

Так,оператор LycaMobile тримає вигідні знижки на популярні тарифи вартістю за передоплатою від 24 гривень.

Особливість оператора LycaMobile не тільки в тому, що він представлений у більш ніж 20 країнах світу, але й те, що немає традиційних пакетів – клієнти можуть платити дешево лише за послуги, якими користуються. Однак для зручності абонентів компанія зібрала три тарифи-бестселери, в які вже включені найкорисніші опції без зайвих “фішок”, за які оператори “Великої трійки” і беруть додаткову плату.

Популярні тарифи лінійки “Все в одному” представлені у форматах XS/S/M, які вказують на обсяг включеного в пакет мобільного інтернету та хвилин для дзвінків на інші номери.

Так, наприклад, у самий бюджетний тариф “Все в одному XS” включено 200 хвилин на інших операторів, безліміт всередині мережі, 30 СМС на всі номери та 4 ГБ мобільного інтернету – такого набору цілком вистачить для користування цілий місяць для абонентів, які незначно проводять час в інтернеті зі смартфона і часто дзвонять друзям та близьким.

Ціна такого тарифу – 30 гривень на місяць. Проте є можливість зробити передоплату на рік уперед, щоб зменшити вартість та забути про те, що потрібно поповнювати рахунок на 12 місяців – тоді ціна вийде 24 грн/місяць.

Найдорожчий тарифний план нового оператора стільникового зв’язку в Україні LycaMobile коштуватиме 64 гривні за 30 календарних днів. У пакет послуг включено 12 ГБ інтернету, 800 хвилин на інші мережі, 100 SMS на номер інших операторів, а також повний безліміт на дзвінки всередині мережі LycaMobile.

Lycamobile (укр. Лайкамобайл) — британський віртуальний оператор мобільного зв’язку, що діє в 23 країнах світу (в т.ч. в Україні). Заснований у 2006 році, з головним офісом у Лондоні

«Лайкамобайл Україна» (бренд Lycamobile) — віртуальний оператор стільникового зв’язку, який працює в Україні з 24 липня 2017 року на базі опертора «ТриМоб» та входить до міжнародної групи компаній Lyca Group.