В Україні через нові правила може закритися частина валютних обмінників.

Про це йдеться в матеріалі UBR, передає NNS.

Частина невеликих валютних обмінників може закритися

Верховна Рада спрямувала на підпис президенту закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств за структурні підрозділи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у готівковій формі” (законопроект №7655), згідно з яким:

кожен обмінний пункт, що розташований у населеному пункті з населенням понад 50 тис., сплачує внесок у сумі 3 мінімальних зарплат (МЗП) – загалом 20,1 тис. грн на місяць;

пункт обміну іноземної валюти, розташований в інших населених пунктах або за межами населених пунктів, сплачує податок в 1 МЗП на місяць;

якщо сума авансового внеску перевищує суму нарахованого податкового зобов’язання, сума такого перевищення не переноситься у зменшення податкових зобов’язань наступних періодів;

протягом 2023 року платники податку сплачують внески: з 1 січня 2023 року до 30 червня 2023-го – із застосуванням коефіцієнта 0,33; з 1 липня 2023 року до 31 грудня 2023 року – із застосуванням коефіцієнта 0,66.

Фактично внески є нічим іншим, як мінімальним податком на точки небанківських обмінників, які тримають фінансові компанії.

Сплата внеску не звільнятиме від сплати інших авансових внесків та сума внеску не підлягає поверненню платнику податків або зарахуванню в рахунок погашення грошових зобов’язань за іншими податками та зборами, тобто вважатиметься узгодженою сумою грошових зобов’язань.

“Закриється маса маленьких обміночок, тому що їхня ефективність одразу зведеться до нуля. Або для того, щоб сплатити таку комісію, вони мають показати відмінний результат своєї роботи, інакше навіщо таке тримати. Це ж заробіток на спреді, це операційні видатки, охоронець, оренда приміщення тощо. Це дуже сильно підріже крила обмінникам. І вони будуть змушені закритися. І перепотік фактично перетікатиме в банківський сектор”, вважає керівник аналітичного відділу Міжнародної академії біржової торгівлі Андрій Шевчишин.

Інша частина потоків піде до міняйл на чорний ринок, як це вже неодноразово бувало раніше. Адже в цьому випадку взагалі не потрібно буде сплачувати жодних податків та зборів державі, а нелегальний валютний аукціон просто “розійдеться” вшир на всю країну.

“Святе місце порожнім не буває. Зворотною стороною буде поява міняйл. Ці оголошення в інтернеті – вони вже є. Частина ринку, безумовно, піде в чорну зону. Система настільки вже є налагодженою, що деякі проводять ці операції у VIP-залах в банках з рахунковими машинками. Орендувати кімнату можна завжди, а що там відбувається: послуги за квартиру, за машину – неважливо – банк надає кімнату. А на вулиці потрібно формувати базу своїх міняйл”, резюмує Андрій Шевчишин.

Джерело: UBR