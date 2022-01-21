Нові правила роботи ФОП в Україні: як тепер мають працювати курʼєри

З 1 січня в Україні підприємців зобов’язали використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО). Як при цьому мають працювати кур’єри?

Про це йдеться у поясненні від Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, передає NNS.

Виявляється, кур’єри теж повинні видавати чеки.

Приклад ситуації: ви замовили товар, і вам його має доставити кур’єр. Попередньо ви його не оплачували, тож розрахунок буде на місці. Не важливо готівкою ви розраховуватиметеся, або за терміналом – кур’єр зобов’язаний видати вам фіскальний чек із зазначеною повною сумою розрахункової операції.

Це можна здійснити двома способами:

видати клієнту на місці заздалегідь роздрукований чек;

надіслати чек на електронну пошту покупця або номер телефону (це можливо за допомогою реєстратора розрахункових операцій або іншого пристрою з програмним РРО QR-коду, який дозволяє вважати його та ідентифікувати з розрахунковим документом).

РРО та пошта

Якщо людина замовила товар через службу доставки, фіскальний чек потрібний не завжди.

Фіскальний чек не потрібен:

якщо покупець повністю сплатив за товар за рахунок продавця у формі IBAN. У посилку тоді має бути вкладений товарний чек або накладна, що підтверджує вартість товару;

якщо перевізник переказує кошти продавцю на поточний рахунок. Тоді оформлення товару відбувається післяоплатою, та розрахунок проводиться на пошті між покупцем та перевізником.

Фіскальний чек потрібен:

якщо покупець оплатив товар за допомогою банківської картки, то така операція є розрахунковою та потребує фіскального чека. Продавець може вкласти його у посилку або надіслати іншим способом (на електронну пошту, у месенджерах, на мобільний телефон тощо);

якщо розрахунок проводиться на пошті між перевізником та покупцем, але останній переказує кошти не на поточний рахунок продавця, продавець видає фіскальний чек на товар покупцю, відправляючи на електронну пошту, мобільний телефон тощо.

Яким ФОПам потрібно обов’язково роздруковувати та зберігати чеки