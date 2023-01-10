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Нова ціна на Starlink в Україні – як придбати і підключити обладнання

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Нова ціна на Starlink в Україні - як придбати і підключити обладнання
Національна служба новин - NNS

Як працює супутниковий інтернет від Starlink, які має переваги та недоліки, що потрібно для підключення і скільки це коштує в Україні.

Про це розповідає НСН.

Що таке Starlink і як це працює

Це глобальна супутникова система, призначена для доступу до інтернету у важкодоступних куточках Землі. Головною ідеєю заявлено доступ до високошвидкісного інтернету абсолютно з будь-якого місця. Проєкт реалізовано компанією SpaceX американського мільярдера Ілона Маска.

Доступ до глобальної мережі забезпечується завдяки тисячам міні-супутників. З 2020 року компанія почала надавати послуги на комерційній основі.

Супутники компанії працюють на орбіті на відстані близько 500 км від поверхні Землі. В майбутньому Starlink зменшуватиме цю відстань, щоб звести нанівець затримку сигналу. На орбіті «старлінки» взаємодіють між собою та працюють як посередники – передають радіосигнал від наземної станції до терміналу користувача й навпаки.

Максимальна відстань між наземними станціями та користувачами може досягати тисячу кілометрів.

Нова ціна на Starlink в Україні - як придбати і підключити обладнання

Як придбати Старлінк

Замовити обладнання можна на офіційному сайті starlink.com у країнах, де вже є представництво компанії. На даний момент немає прямої можливості зробити замовлення з доставкою до України.

Українці зазвичай замовляють Starlink до найближчих сусідніх країн.

  • На сайті треба вказати вказати адресу, де ви плануєте встановити обладнання (країна, місто, вулиця, поштовий індекс). Система автоматично перевірить, чи є можливість зробити це на вказаній локації;
  • заповнити форму та сплатити депозит $60;
  • дочекатися електронного листа від Starlink, де буде вказано, що за вашою адресою можлива доставка;
  • оплатити $385 за обладнання;
  • отримати та встановити Starlink.

Зазначимо, можна заощадити, купивши обладнання, що було у використанні. Але в цьому випадку головне отримати доступ до облікового запису до безпосереднього придбання терміналу. Після цього рекомендується змінити пароль до акаунту.

Нова ціна на Starlink в Україні

Стандартний пакет супутникового інтернету від Starlink коштує 110 доларів на місяць. Для України діє пільговий пакет – з 29 грудня абонплата для приватних осіб складає 75 доларів, а пакет обладнання (термінал та роутер) коштують 700 доларів. Також при покупці треба заплатити 50 доларів за доставку.

Нова ціна на Starlink в Україні - як придбати і підключити обладнання

Як підключити

Для доступу в інтернет потрібен спеціальний термінал та роутер. Перший – для зв’язку з супутником, другий – для роздачі інтернету через Wi-Fi на інші пристрої. Термінали поставляються з інструкцією до встановлення, налаштування та взаємодії.

Термінал має вигляд супутникової антени, його необхідно встановити на відкритій місцевості якнайвище, закріпити на штативі, підключити до електричної мережі, а також до роутера за допомогою комплектного кабелю. Далі треба скачати програму Starlink з Google Play або App Store на смартфон і, дотримуючись інструкцій, підключитися до інтернету.

Фактично треба лише створити свою мережу Wi-Fi, придумати назву і пароль, а також підв’язати кредитну картку для оплати. Іноді термінали доставляють до України з уже створеною мережею Wi-Fi – для її скидання треба кілька разів поспіль від’єднати термінал від розетки з інтервалом 2-3 секунди.

Яка швидкість інтернету

Швидкість залежить від обраного пакета. Starlink Basic пропонує доступ до інтернету на швидкості 50-250 Мбіт/сек, Starlink Premium – 150-500 Мбіт/сек.

Нова ціна на Starlink в Україні - як придбати і підключити обладнання

Переваги та недоліки Starlink

Starlink очікувано має свої плюси та мінуси.

Плюсів більше:

  • доступ до інтернету там, де інші провайдери безсилі;
  • середня швидкість Starlink 130 – 150 Мбіт/с. Цього достатньо, аби працювати дистанційно, користуватися пошуком і навіть дивитися фільми онлайн;
  • обладнання не потребує багато електроенергії, а також працює від генератора, сонячних батарей і навіть від автомобільного прикурювача;
  • Starlink легко встановити та просто користуватися. Це не потребує спеціальних знань і навичок;
  • супутниковий звʼязок надійний. Його неможливо зламати, відключити чи заблокувати;
  • компанія має гнучку цінову політику. Наразі вартість Starlink в Україні вдвічі нижча, ніж у всьому світі;
  • програмне забезпечення постійно оновлюється та враховує попередні недоліки. Наприклад, щоб захистити українські термінали від спроб росії заглушити сигнал, програмісти допрацювали код ПЗ.

Серед мінусів зазначимо:

  • вартість послуг досить висока для багатьох українців. Відомо, що ціна не зменшиться, навіть коли на орбіті з’явиться більше супутників;
  • швидкість Starlink в Україні менша, ніж в інших країнах Європи, через відсутність власної наземної станції. Її планують побудувати після закінчення війни;
  • ворожа розвідка може визначити місце розташування терміналів під час їхньої роботи. На початку березня в Twitter Маск радив вмикати Starlink лише за потреби та розміщувати антену подалі від людей;
  • несприятливі погодні умови можуть перешкоджати роботі. І хоча термінал може розтопити сніг, який падає на нього, але він безсилий проти нагромадження снігу навколо та інших перешкод, що блокують лінію видимості супутника.

Джерело: mind.ua, РБК-Україна

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