Нова ціна на Starlink в Україні – як придбати і підключити обладнання

Як працює супутниковий інтернет від Starlink, які має переваги та недоліки, що потрібно для підключення і скільки це коштує в Україні.
Про це розповідає НСН.
Що таке Starlink і як це працює
Це глобальна супутникова система, призначена для доступу до інтернету у важкодоступних куточках Землі. Головною ідеєю заявлено доступ до високошвидкісного інтернету абсолютно з будь-якого місця. Проєкт реалізовано компанією SpaceX американського мільярдера Ілона Маска.
Доступ до глобальної мережі забезпечується завдяки тисячам міні-супутників. З 2020 року компанія почала надавати послуги на комерційній основі.
Супутники компанії працюють на орбіті на відстані близько 500 км від поверхні Землі. В майбутньому Starlink зменшуватиме цю відстань, щоб звести нанівець затримку сигналу. На орбіті «старлінки» взаємодіють між собою та працюють як посередники – передають радіосигнал від наземної станції до терміналу користувача й навпаки.
Максимальна відстань між наземними станціями та користувачами може досягати тисячу кілометрів.
Як придбати Старлінк
Замовити обладнання можна на офіційному сайті starlink.com у країнах, де вже є представництво компанії. На даний момент немає прямої можливості зробити замовлення з доставкою до України.
Українці зазвичай замовляють Starlink до найближчих сусідніх країн.
- На сайті треба вказати вказати адресу, де ви плануєте встановити обладнання (країна, місто, вулиця, поштовий індекс). Система автоматично перевірить, чи є можливість зробити це на вказаній локації;
- заповнити форму та сплатити депозит $60;
- дочекатися електронного листа від Starlink, де буде вказано, що за вашою адресою можлива доставка;
- оплатити $385 за обладнання;
- отримати та встановити Starlink.
Зазначимо, можна заощадити, купивши обладнання, що було у використанні. Але в цьому випадку головне отримати доступ до облікового запису до безпосереднього придбання терміналу. Після цього рекомендується змінити пароль до акаунту.
Нова ціна на Starlink в Україні
Стандартний пакет супутникового інтернету від Starlink коштує 110 доларів на місяць. Для України діє пільговий пакет – з 29 грудня абонплата для приватних осіб складає 75 доларів, а пакет обладнання (термінал та роутер) коштують 700 доларів. Також при покупці треба заплатити 50 доларів за доставку.
Як підключити
Для доступу в інтернет потрібен спеціальний термінал та роутер. Перший – для зв’язку з супутником, другий – для роздачі інтернету через Wi-Fi на інші пристрої. Термінали поставляються з інструкцією до встановлення, налаштування та взаємодії.
Термінал має вигляд супутникової антени, його необхідно встановити на відкритій місцевості якнайвище, закріпити на штативі, підключити до електричної мережі, а також до роутера за допомогою комплектного кабелю. Далі треба скачати програму Starlink з Google Play або App Store на смартфон і, дотримуючись інструкцій, підключитися до інтернету.
Фактично треба лише створити свою мережу Wi-Fi, придумати назву і пароль, а також підв’язати кредитну картку для оплати. Іноді термінали доставляють до України з уже створеною мережею Wi-Fi – для її скидання треба кілька разів поспіль від’єднати термінал від розетки з інтервалом 2-3 секунди.
Яка швидкість інтернету
Швидкість залежить від обраного пакета. Starlink Basic пропонує доступ до інтернету на швидкості 50-250 Мбіт/сек, Starlink Premium – 150-500 Мбіт/сек.
Переваги та недоліки Starlink
Starlink очікувано має свої плюси та мінуси.
Плюсів більше:
- доступ до інтернету там, де інші провайдери безсилі;
- середня швидкість Starlink 130 – 150 Мбіт/с. Цього достатньо, аби працювати дистанційно, користуватися пошуком і навіть дивитися фільми онлайн;
- обладнання не потребує багато електроенергії, а також працює від генератора, сонячних батарей і навіть від автомобільного прикурювача;
- Starlink легко встановити та просто користуватися. Це не потребує спеціальних знань і навичок;
- супутниковий звʼязок надійний. Його неможливо зламати, відключити чи заблокувати;
- компанія має гнучку цінову політику. Наразі вартість Starlink в Україні вдвічі нижча, ніж у всьому світі;
- програмне забезпечення постійно оновлюється та враховує попередні недоліки. Наприклад, щоб захистити українські термінали від спроб росії заглушити сигнал, програмісти допрацювали код ПЗ.
Серед мінусів зазначимо:
- вартість послуг досить висока для багатьох українців. Відомо, що ціна не зменшиться, навіть коли на орбіті з’явиться більше супутників;
- швидкість Starlink в Україні менша, ніж в інших країнах Європи, через відсутність власної наземної станції. Її планують побудувати після закінчення війни;
- ворожа розвідка може визначити місце розташування терміналів під час їхньої роботи. На початку березня в Twitter Маск радив вмикати Starlink лише за потреби та розміщувати антену подалі від людей;
- несприятливі погодні умови можуть перешкоджати роботі. І хоча термінал може розтопити сніг, який падає на нього, але він безсилий проти нагромадження снігу навколо та інших перешкод, що блокують лінію видимості супутника.
Джерело: mind.ua, РБК-Україна
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