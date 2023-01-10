Нова ціна на Starlink в Україні – як придбати і підключити обладнання

Як працює супутниковий інтернет від Starlink, які має переваги та недоліки, що потрібно для підключення і скільки це коштує в Україні.

Про це розповідає НСН.

Що таке Starlink і як це працює

Це глобальна супутникова система, призначена для доступу до інтернету у важкодоступних куточках Землі. Головною ідеєю заявлено доступ до високошвидкісного інтернету абсолютно з будь-якого місця. Проєкт реалізовано компанією SpaceX американського мільярдера Ілона Маска.

Доступ до глобальної мережі забезпечується завдяки тисячам міні-супутників. З 2020 року компанія почала надавати послуги на комерційній основі.

Супутники компанії працюють на орбіті на відстані близько 500 км від поверхні Землі. В майбутньому Starlink зменшуватиме цю відстань, щоб звести нанівець затримку сигналу. На орбіті «старлінки» взаємодіють між собою та працюють як посередники – передають радіосигнал від наземної станції до терміналу користувача й навпаки.

Максимальна відстань між наземними станціями та користувачами може досягати тисячу кілометрів.

Як придбати Старлінк

Замовити обладнання можна на офіційному сайті starlink.com у країнах, де вже є представництво компанії. На даний момент немає прямої можливості зробити замовлення з доставкою до України.

Українці зазвичай замовляють Starlink до найближчих сусідніх країн.

На сайті треба вказати вказати адресу, де ви плануєте встановити обладнання (країна, місто, вулиця, поштовий індекс). Система автоматично перевірить, чи є можливість зробити це на вказаній локації;

заповнити форму та сплатити депозит $60;

дочекатися електронного листа від Starlink, де буде вказано, що за вашою адресою можлива доставка;

оплатити $385 за обладнання;

отримати та встановити Starlink.

Зазначимо, можна заощадити, купивши обладнання, що було у використанні. Але в цьому випадку головне отримати доступ до облікового запису до безпосереднього придбання терміналу. Після цього рекомендується змінити пароль до акаунту.

Нова ціна на Starlink в Україні

Стандартний пакет супутникового інтернету від Starlink коштує 110 доларів на місяць. Для України діє пільговий пакет – з 29 грудня абонплата для приватних осіб складає 75 доларів, а пакет обладнання (термінал та роутер) коштують 700 доларів. Також при покупці треба заплатити 50 доларів за доставку.

Як підключити

Для доступу в інтернет потрібен спеціальний термінал та роутер. Перший – для зв’язку з супутником, другий – для роздачі інтернету через Wi-Fi на інші пристрої. Термінали поставляються з інструкцією до встановлення, налаштування та взаємодії.

Термінал має вигляд супутникової антени, його необхідно встановити на відкритій місцевості якнайвище, закріпити на штативі, підключити до електричної мережі, а також до роутера за допомогою комплектного кабелю. Далі треба скачати програму Starlink з Google Play або App Store на смартфон і, дотримуючись інструкцій, підключитися до інтернету.

Фактично треба лише створити свою мережу Wi-Fi, придумати назву і пароль, а також підв’язати кредитну картку для оплати. Іноді термінали доставляють до України з уже створеною мережею Wi-Fi – для її скидання треба кілька разів поспіль від’єднати термінал від розетки з інтервалом 2-3 секунди.

Яка швидкість інтернету

Швидкість залежить від обраного пакета. Starlink Basic пропонує доступ до інтернету на швидкості 50-250 Мбіт/сек, Starlink Premium – 150-500 Мбіт/сек.

Переваги та недоліки Starlink

Starlink очікувано має свої плюси та мінуси.

Плюсів більше:

доступ до інтернету там, де інші провайдери безсилі;

середня швидкість Starlink 130 – 150 Мбіт/с. Цього достатньо, аби працювати дистанційно, користуватися пошуком і навіть дивитися фільми онлайн;

обладнання не потребує багато електроенергії, а також працює від генератора, сонячних батарей і навіть від автомобільного прикурювача;

Starlink легко встановити та просто користуватися. Це не потребує спеціальних знань і навичок;

супутниковий звʼязок надійний. Його неможливо зламати, відключити чи заблокувати;

компанія має гнучку цінову політику. Наразі вартість Starlink в Україні вдвічі нижча, ніж у всьому світі;

програмне забезпечення постійно оновлюється та враховує попередні недоліки. Наприклад, щоб захистити українські термінали від спроб росії заглушити сигнал, програмісти допрацювали код ПЗ.

Серед мінусів зазначимо:

вартість послуг досить висока для багатьох українців. Відомо, що ціна не зменшиться, навіть коли на орбіті з’явиться більше супутників;

швидкість Starlink в Україні менша, ніж в інших країнах Європи, через відсутність власної наземної станції. Її планують побудувати після закінчення війни;

ворожа розвідка може визначити місце розташування терміналів під час їхньої роботи. На початку березня в Twitter Маск радив вмикати Starlink лише за потреби та розміщувати антену подалі від людей;

несприятливі погодні умови можуть перешкоджати роботі. І хоча термінал може розтопити сніг, який падає на нього, але він безсилий проти нагромадження снігу навколо та інших перешкод, що блокують лінію видимості супутника.

Джерело: mind.ua, РБК-Україна

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