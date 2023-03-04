Німці хочуть побудувати танковий завод в Україні – що відомо

Німецький оборонний концерн Rheinmetall хоче побудувати в Україні танковий завод. З цього приводу ведуться переговори.

Вартість його спорудження – близько 200 мільйонів євро, а потужність – випуск до 400 основних бойових танків типу “Panther” на рік.

Як передає НСН, про це повідомив генеральний директор компанії Армін Паппергер.

За його словами, переговори з українським урядом є “багатообіцяючими”. Він висловив сподівання, що рішення буде ухвалено “протягом наступних двох місяців”. Паппергер упевнений, що майбутній завод не так важко захистити від російських повітряних нальотів за допомогою протиповітряної оборони.

Panther – це концепт нового танка, представлений концерном Rheinmetall влітку 2022 року. Він розроблений на основі Leopard 2, які найближчими місяцями Україні обіцяли передати партнери.

Як зазначив Паппергер, для перемоги Україні потрібно від 600 до 800 танків. Війна, на його думку, триватиме “ймовірно, роками”.

“Західні союзники надсилають туди достатньо зброї, щоб Україна могла захистити себе, але сьогодні українці не мають достатньо обладнання, щоби повністю відвоювати свою територію”, цитує думку Паппергера Spiegel.

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