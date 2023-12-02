Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги – що до нього входить

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. До нього ввійшли, зокрема, системи виявлення безпілотників, гвинтівки та лазерні далекоміри.
Про це йдеться у повідомленні на сайті німецького уряду, передає НСН з посиланням на Громадське.
До нового пакета військової допомоги ввійшли:
- 3840 патронів калібру 155 міліметрів;
- 250 наборів інструментів з підривним матеріалом;
- 2 машини прикордонної охорони;
- 1 мобільна антенно-щоглова система;
- 25 лазерних далекомірів;
- 5 систем виявлення дронів;
- 4 тягачі HX81 та 4 напівпричепи;
- 8 вантажівок Zetros;
- 3 інших транспортних засоби (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
- 15 гвинтівок HLR 338 та 60 тисяч патронів до них;
- 229 800 снарядів 155 мм;
- 725 лазерних далекомірів;
- 435 високоточних гвинтівок HLR 338 з патронами.
Допомога від Німеччини
Протягом 2022 Україна отримала 2 млрд євро військової допомоги від Німеччини, а на 2023 рік країна запланувала передати ще понад 5 млрд євро.
Серед озброєння, яке Україна вже отримала — танки Leopard 1, пускові установки Patriot та системи ППО IRIS-T.
Загалом до 2027 року Німеччина прагне виділити близько 17 млрд євро військової допомоги для України.
Крім цього, раніше в Міноборони Німеччини заявили, що танки Leopard модифікацій 2A5 і 2A6, пошкоджені в боях, ремонтуватимуть у Німеччині та, ймовірно, у Литві. Також центр обслуговування танків Leopard 2 з України 23 липня розпочав роботу в польському місті Ґлівіце.
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