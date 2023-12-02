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Тег:
Війна

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги – що до нього входить

Журналіст
Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги – що до нього входить
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Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. До нього ввійшли, зокрема, системи виявлення безпілотників, гвинтівки та лазерні далекоміри.

Про це йдеться у повідомленні на сайті німецького уряду, передає НСН з посиланням на Громадське.

До нового пакета військової допомоги ввійшли:

  • 3840 патронів калібру 155 міліметрів;
  • 250 наборів інструментів з підривним матеріалом;
  • 2 машини прикордонної охорони;
  • 1 мобільна антенно-щоглова система;
  • 25 лазерних далекомірів;
  • 5 систем виявлення дронів;
  • 4 тягачі HX81 та 4 напівпричепи;
  • 8 вантажівок Zetros;
  • 3 інших транспортних засоби (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
  • 15 гвинтівок HLR 338 та 60 тисяч патронів до них;
  • 229 800 снарядів 155 мм;
  • 725 лазерних далекомірів;
  • 435 високоточних гвинтівок HLR 338 з патронами.

Допомога від Німеччини

Протягом 2022 Україна отримала 2 млрд євро військової допомоги від Німеччини, а на 2023 рік країна запланувала передати ще понад 5 млрд євро.

Серед озброєння, яке Україна вже отримала — танки Leopard 1, пускові установки Patriot та системи ППО IRIS-T.

Загалом до 2027 року Німеччина прагне виділити близько 17 млрд євро військової допомоги для України.

Крім цього, раніше в Міноборони Німеччини заявили, що танки Leopard модифікацій 2A5 і 2A6, пошкоджені в боях, ремонтуватимуть у Німеччині та, ймовірно, у Литві. Також центр обслуговування танків Leopard 2 з України 23 липня розпочав роботу в польському місті Ґлівіце.

Ще новини України: Міноборони оголосило результати 17-го «Рамштайну» – яку допомогу отримала Україна

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