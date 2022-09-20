Що насправді необхідно в окопах – поради від офіцера ЗСУ

Офіцер ЗСУ Максим Ємець радить, що реально необхідно вам в окопах, бо, як показує досвід, на жаль, не завжди позитивний, треба готуватись ретельно.
Особливо ймовірні місця проживання та відпочинку особового складу в період між виконанням завдань.
Мінімум 3 бензопили (Не беріть дешеве китайське гімно, при зп в 100+ тисяч можна і пару Штилів на підрозділ купити, потім не пожалієте). Купу запасних ціпків до неї. Бо осколки пили вбивають аж набігом. Не забуваємо про точильне пристосування!! (Точилку).
По парі бахіл і гумових чобіт! Не прой#буйте ОЗК!!!
20 пар носків ЗСУ (є в олкс) або аналогів трекінгових! Не забуваймо про гуцульські в’язані капці, Ольга Гарасим’юк знає в них толк.
Купіть пару слоїв термухи ( не беріть найдешевшу).
Кілька сокир і колунів, і обов’язково запасні ручки. Колуни і сокири беріть з дерев’яними ручками (а не блатні Fiskar).
Най на взвод буде не менше рулона плівки в запасі (беріть краще товсту).
Купіть мотопомпу якщо в окопах!! (Не насос і генератор, а МОТОПОМПУ).
Як мінімум 3 пропанових балона 40 л і плитка. Це зручніше, ніж на дровах.
Запасіться буржуйками і булер’янами.
Запасіться сухпаями і мівіною. Беріть чудові сухі супи, які для вас вже готує Андрій Боєчко.
Запасіться окопними свічками, приклад виготовлення є на сторінці в Юлії Таринської.
Наберіть грілок термо.
Генератор інверторний наше всьо (Нема такого – то беріть бензиновий і дизель, і бажано не 5 кВт!!).
Фільтри, розетки, подовжувачі.
Стабілізатор, якщо від промислового світла.
Старлінк і роутери.
НЕ КУПЛЯЙТЕ ДОРОГІ ДЖИПИ І ПАРКЕТНИКИ І ПОТІМ НЕ ПЛАЧТЕ, ЩО ДОРОГО РЕМОНТ.
У БІЛЬІШСТЬ РАЙОНІВ ОДИН ФІГ ЗАЇДЕ ТІЛЬКИ ГУСЯНКА.
КУПІТЬ СОБІ НИВУ, УАЗ або ЛуАЗ (ТАК, РАДЯНСЬКЕ ГІМНО, АЛЕ ДЕШЕВЕ В РЕМОНТІ ТА РЕМОНТОПРИГОДНЕ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ).
Запасний спальник – спати в мокрому жах.
Купа ліків беріть вже і цукерки плюсики, зима буде важкою!
Не забуваймо про гортек !!!
Запасіться бочками з паливом.
Дрова вже херячте, хоч трохи підсохне. Та і не по лайну краще тягати.
Здебільшого і так всі досвідчені вже з 24 лютого, але, можливо, комусь таке стане в пригоді.
Вологі серветки (великі пачки і запас!!!).
NNS з посиланням на Цензор.НЕТ