Що насправді необхідно в окопах – поради від офіцера ЗСУ

Офіцер ЗСУ Максим Ємець радить, що реально необхідно вам в окопах, бо, як показує досвід, на жаль, не завжди позитивний, треба готуватись ретельно.

Особливо ймовірні місця проживання та відпочинку особового складу в період між виконанням завдань.

Мінімум 3 бензопили (Не беріть дешеве китайське гімно, при зп в 100+ тисяч можна і пару Штилів на підрозділ купити, потім не пожалієте). Купу запасних ціпків до неї. Бо осколки пили вбивають аж набігом. Не забуваємо про точильне пристосування!! (Точилку).

По парі бахіл і гумових чобіт! Не прой#буйте ОЗК!!!

20 пар носків ЗСУ (є в олкс) або аналогів трекінгових! Не забуваймо про гуцульські в’язані капці, Ольга Гарасим’юк знає в них толк.

Купіть пару слоїв термухи ( не беріть найдешевшу).

Кілька сокир і колунів, і обов’язково запасні ручки. Колуни і сокири беріть з дерев’яними ручками (а не блатні Fiskar).

Най на взвод буде не менше рулона плівки в запасі (беріть краще товсту).

Купіть мотопомпу якщо в окопах!! (Не насос і генератор, а МОТОПОМПУ).

Як мінімум 3 пропанових балона 40 л і плитка. Це зручніше, ніж на дровах.

Запасіться буржуйками і булер’янами.

Запасіться сухпаями і мівіною. Беріть чудові сухі супи, які для вас вже готує Андрій Боєчко.

Запасіться окопними свічками, приклад виготовлення є на сторінці в Юлії Таринської.

Наберіть грілок термо.

Генератор інверторний наше всьо (Нема такого – то беріть бензиновий і дизель, і бажано не 5 кВт!!).

Фільтри, розетки, подовжувачі.

Стабілізатор, якщо від промислового світла.

Старлінк і роутери.

НЕ КУПЛЯЙТЕ ДОРОГІ ДЖИПИ І ПАРКЕТНИКИ І ПОТІМ НЕ ПЛАЧТЕ, ЩО ДОРОГО РЕМОНТ.

У БІЛЬІШСТЬ РАЙОНІВ ОДИН ФІГ ЗАЇДЕ ТІЛЬКИ ГУСЯНКА.

КУПІТЬ СОБІ НИВУ, УАЗ або ЛуАЗ (ТАК, РАДЯНСЬКЕ ГІМНО, АЛЕ ДЕШЕВЕ В РЕМОНТІ ТА РЕМОНТОПРИГОДНЕ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ).

Запасний спальник – спати в мокрому жах.

Купа ліків беріть вже і цукерки плюсики, зима буде важкою!

Не забуваймо про гортек !!!

Запасіться бочками з паливом.

Дрова вже херячте, хоч трохи підсохне. Та і не по лайну краще тягати.

Здебільшого і так всі досвідчені вже з 24 лютого, але, можливо, комусь таке стане в пригоді.

Вологі серветки (великі пачки і запас!!!).

NNS з посиланням на Цензор.НЕТ