Не змиває гріхів: ПЦУ розкритикувала купання в ополонці на Водохреще

Багато хто вірить, що купання у освяченій ополонці у формі хреста на Водохреще, “змиває” гріхи, однак це не так, запевняє ПЦУ.

Про це пресслужба Православної Церкви України інформує у Фейсбук, передає NNS.

У ПЦУ наголосили, що традиція купання в ополонці на Хрещення не має нічого спільного зі “змиванням” гріхів та отриманням особливого Божого благословення чи духовного очищення.

“Жодного церковного припису в Українській Церкві для звершення занурення у зимову воду немає і ніколи не було”, йдеться у повідомленні ПЦУ.

Сенс свята і особливого освячення води полягає в тому, що Ісус занурився у води Йордану не для очищення від особистого гріха, а для того, щоб взяти на себе гріхи людства, щоб дати можливість людям через Водохреще можливість оновитись і врятуватися. Таким чином, Господь виявив свою готовність пережити все те, що переживає людина, яку вона рятує.

Гріхи також не “змиваються” під час купання у холодній воді, адже гріх – це не зовнішня проблема, а внутрішня. Для того, щоб її виправити, потрібно спочатку її виявити, від щирого серця покаятися і змінитися.

У ПЦУ зазначають, що оголення напоказ свого тіла, “підігрівання” спиртними напоями, лайка під час занурення у крижану воду – це явно не “наслідування” Ісуса Христа.

Більше того, купатися в ополонці не підготовленим для цього людям – це ризик для здоров’я та життя.

Нагадуємо, у середу, 19 січня, відзначається одне з найважливіших християнських свят — Хрещення Господнє.