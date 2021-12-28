Не призов і не мобілізація: військовий облік для жінок буде онлайн

Упродовж 2022 року Генеральний штаб Збройних сил України розробить низку документів, які зроблять процес військового обліку зрозумілим, прозорим та максимально зручним. Тим самим військовий облік для жінок можна буде перевести в онлайн.

Як пише Укрінформ, про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила у Фейсбуці, передає NNS.

Вона наголосила, що облік – це не призов і не мобілізація.

“Наказ 313 не несподіваний. У березні цього року був прийнятий закон, який запровадив саме такий облік. Підтримали абсолютна більшість фракцій – тобто, це спільне парламентське рішення спрямоване на оновлення, удосконалення системи військового обліку. Наказ є виконанням цього закону. Військовий облік жінок був і раніше. Приміром, постановою КМУ від 1994-го передбачалось близько 40 професій/спеціальностей, що були підставою для взяття жінок на військовий облік. Що цікаво, до 2008-го було заборонено оприлюднювати цю постанову. З тих пір частина професій зникла, інші – з‘явились. Порядок взяття на військовий облік потребує оновлення та удосконалення”, зауважила Маляр.

Вона пояснила, що необхідно “навести лад у військовому обліку та знати потенціал. Адже однією з багатьох проблем, яка стала очевидною у 2014, – це зруйнована система військового обліку”.

“Чи потрібно вже завтра йти до територіальних центрів комплектування (колишні військкомати). Ні. На це є цілий 2022 рік”, зауважила Маляр.

За її словами, “виконання закону про оновлення системи військового обліку триватиме протягом усього року. Протягом 2022 року Генеральний штаб створить низку документів, які зроблять процес військового обліку зрозумілим, прозорим та максимально зручним. Також будуть переглядатись вже чинні норми”.

“Зараз ми працюємо над тим, щоб перевести в онлайн формат та автоматизувати цей процес – у частині, в якій це буде технічно можливо”, зазначила Маляр.

Як повідомлялось, Міністерство оборони розширило перелік спеціальностей та професій, який передбачає взяття жінок віком від 18 до 60 років на військовий облік як військовозобов’язаних. Про це йдеться в наказі міністерства №313, ухваленому 11 жовтня 2021 року, документ набрав чинності 17 грудня.

У переліку наводиться 35 видів спеціальностей. Там є всі найпопулярніші сфери – від громадського харчування до банківської справи, а ще: програмісти, юристи, журналісти, музиканти, соціальні працівники, бухгалтери, працівники готелів, діловоди, рекламники тощо. Повний список тут.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив 26 грудня, що частину процесів, які здійснюються під час постановки на військовий облік, із 2022 року, імовірно, можна буде перевести в онлайн.