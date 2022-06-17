Твори російських та радянських авторів більше не будуть вивчати в українських школах, їх вилучать з навчальної програми.

Про це йдеться у відповідному рішенні робочої групи МОН щодо оновлення програми для 9-11 класів, передає NNS.

Рішення фахівці обґрунтовують питанням доцільності вивчення російської культури й літератури в умовах російсько-української війни.

Згідно з текстом рішення, йдеться про вилучення творів понад 40 російських та радянських письменників, поетів, прозаїків та митців.

Не буде у програмі світової літератури творів Пушкіна, Крилова, Чехова, Лермонтова, Булгакова, Толстого, Тургенєва, Буніна, Мандельштама, Некрасова, Блока, Достоєвського і Грибоєдова.

Також виключені твори Окуджави, Бикова, Єсеніна, Шолохова, Пастернака, Маяковського, Ахматової, Гумільова, Цвєтаєвої, Ільфа і Петрова та інших.

Виключених авторів обіцяють замінити творами світових класиків.

Наприклад, замість «Євгєнія Онєгіна» Алєксандра Пушкіна учні тепер читатимуть «Гордість і упередження» Джейн Остін, а замість «Майстра і Маргарити» Міхаіла Булгакова – «Чуму» Альбера Камю.

А от Гоголя та Халілова рекомендовано перенести до навчальних програм з української літератури.

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