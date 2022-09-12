Навіщо військовополоненим зав’язують очі скотчем – пояснення військового експерта

Навіщо військовополоненим зав’язують очі скотчем пояснив військовий експерт Олег Жданов, передає NNS.
Замотані очі та зв’язані руки – це звичайна практика поведінки з військовополоненими.
“Далі полонених садять у транспорт та везуть до місця утримання. Людину треба психологічно зламати для того, щоб вона не чинила опір.
Замотувати очі скотчем полоненим – найпростіший і найгуманніший метод. Руки зв’язуються за спиною, щоб полонений не міг надавати активних дій.
Людина, коли нічого не бачить, більш схильна до контакту та спілкування – вона все розповідає. Росіяни, на відміну від нас (ми дотримуємося Конвенції), ще й роздягають. Роздягання полоненого вважається одним із видів тортур”,сказав Жданов.
За його інформацією, ЗСУ, на відміну від окупантів, полоненим надають медичну допомогу одразу, а потім доправляють до місця призначення, а там розмотують очі й руки.
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