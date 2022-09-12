Навіщо військовополоненим зав’язують очі скотчем – пояснення військового експерта

Навіщо військовополоненим зав’язують очі скотчем пояснив військовий експерт Олег Жданов, передає NNS.

Замотані очі та зв’язані руки – це звичайна практика поведінки з військовополоненими.

“Далі полонених садять у транспорт та везуть до місця утримання. Людину треба психологічно зламати для того, щоб вона не чинила опір.

Замотувати очі скотчем полоненим – найпростіший і найгуманніший метод. Руки зв’язуються за спиною, щоб полонений не міг надавати активних дій.