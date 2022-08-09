Росія знову обстрілює територію Запорізької АЕС, яку її ж війська і контролюють. Навіщо Москва вдалася до ядерного шантажу України.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів директор енергетичних програм “Центру Разумкова” Володимир Омельченко, передає NNS.

Чого хочуть росіяни на Запорізькій АЕС?

Кремль посилює ядерний шантаж на ЗАЕС і хоче в підсумку від’єднати станцію від об’єднаної енергетичної системи України (ОЕС) і підключити її до єдиної енергетичної системи РФ, включаючи окупований Крим, вважає Омельченко.

“До 1 вересня 2022 року “Росатом” планує завершити всі технічні роботи для цієї мети, в тому числі і пов’язані з відновленням ліній електропередач у напрямку Криму”, зазначив експерт.

Джерела РБК-Україна в органах влади підтвердили, що такий сценарій може плануватися.

“Ми не може цього виключати. Це можливо і теоретично, і практично. Але для перемикання на енергосистему РФ буде потрібно певний час”, сказав співрозмовник видання.

Поки, повідомили в “Енергоатомі”, росіяни намагаються “перерізати” лінії електропередач, які виходять зі станції. Всього їх чотири – дві вже не робочі і одна була пошкоджена днями. Саме цим, мабуть, і пояснюються обстріли окупантів по території ЗАЕС.

Якщо всі лінії передач будуть “перерізані”, то станція не зможе видавати електроенергію. Через якийсь час вона також не зможе забезпечувати і власні потреби в енергопостачанні, яке забезпечує роботу насосів для охолодження ядерного палива в реакторних установках.

Для аварійного енергозабезпечення будуть задіяні дизель-генератори. Але для них знадобиться дизельне паливо. На якийсь час його вистачить. Але для безпечної роботи станції буде потрібно зовнішнє електропостачання, яке росіяни зможуть забезпечити, підключивши ЗАЕС до своєї енергосистеми.

Омельченко вважає, що в разі підключення ЗАЕС до російської енергосистеми Україна втратить 6 ГВт потужностей (45% всіх ядерних потужностей АЕС України), що генерують найдешевшу електроенергію серед всіх видів генерації.

“Разом з втратами ТЕС і генерацій, що працюють на ВДЕ (поновлювані джерела – ред.), загальні втрати ОЕС України можуть перевищити 10 ГВт”, зазначив експерт.

Але вже зараз ЗАЕС працює на 1/6 потужності. З шести енергоблоків по 1000 МВт кожен задіяні лише два, які видають половину від потенціалу – по 500 МВт електроенергії. Поки в умовах зниження споживання це не створює брак електроенергії в Україні і навіть дозволяє її імпортувати в Європу.

Однак взимку ситуація може змінитися. Якщо станція перестане генерувати електроенергію повністю, то потужностей може не вистачати, а експорт з ЄС доведеться замінити імпортом.

Ще один можливий результат дій окупантів озвучив представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк. Він вважає, що росіяни можуть повністю знеструмити південь України. Правда, це, на думку директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, малоймовірно.

“Питання ЗАЕС і забезпечення півдня України електроенергією безпосередньо не пов’язані. Є достатня кількість високовольтних ліній, які не мають ніякого контакту з ЗАЕС і забезпечують необхідне харчування в південних регіонах”, зазначив він.

До того ж не зовсім зрозуміло, який сенс росіянам відрізати південь від енергопостачання, враховуючи, що у них є плани по захопленню цих територій.

Загроза ядерної безпеки на ЗАЕС існувала з моменту захоплення станції в березні, вважає Харченко. І великим упущенням було те, що з самого початку в Міненерго і “Енергоатомі” були проти приїзду місії МАГАТЕ. Хоча Рафаель Гроссі не раз на цьому наполягав.

Але і Галущенко, і Котін, мабуть, побоювалися, що росіяни можуть вивести військових зі станції, створивши для експертів “картинку”, яка дозволить МАГАТЕ зробити висновок про відсутність там небезпеки.

Зараз для порятунку ситуації необхідна спільна участь експертів МАГАТЕ і миротворців ООН. Цимбалюк закликав вже до кінця серпня організувати спільну місію цих двох організацій – тільки так можна буде змусити вивести російських військових і техніку з об’єкта.

Але, на думку Омельченка, існують ризики, що Кремль готує спецоперацію з легалізації підпорядкування ЗАЕС “Росатому”. “Це може бути через неформальний вплив російських спецслужб на МАГАТЕ, застосування ядерного шантажу і маніпулятивного звинувачення ВСУ в обстрілі по об’єктах АЕС”,-зазначив він.