Національний банк України попереджає, що в обіг можуть потрапити навмисно пошкоджені гроші з територій, які тимчасово захоплені російськими загарбниками, передає NNS.

За інформацією відомства, у разі, якщо банк не може вивезти готівку, враховуючи бойові дії або їх загрозу, він повинен навмисне пошкодити банкноти (привести їх у неплатіжний стан).

Зокрема, банкноти можуть: просвердлювати, обрізати не менше 50% площі купюри, розрізати навпіл або пошкоджувати фарбою.

Зараз існує загроза потрапляння подібних банкнот в готівковий обіг в результаті їх крадіжки окупантами або мародерами із захоплених відділень банків.

“Так що ми просимо і бізнес, і громадян бути уважними. Такі банкноти – пофарбовані, розрізані або з отворами – не потрібно приймати під час готівкових розрахунків”, підкреслюють в НБУ.

Там зазначають, що від таких банкнот необхідно відмовлятися і просити нові, оскільки вони перестали бути платіжним засобом.

Також необхідно попередити про розповсюджувачів таких банкнот Національну поліцію України, щоб зупинити дії зловмисників.

В обіг потрапили старі недійсні купюри у 500 гривень (фото)