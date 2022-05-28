Українські біженці після життя за кордоном дали відповіді, чим вітчизняний устрій життя кращий і що найбільше подобається у Європі.



Так, українці високо оцінили рівень вітчизняного сервісу, водночас від якості послуг у соціальній сфері в країнах Європи вони залишилися у захваті.

Про це свідчать результати опитування Gradus Research людей, які рятуються від повномасштабної агресії за кордоном, посилаючись на Укрінформ передає NNS.

Вже третій місяць понад 6 мільйонів українців рятуються від війни в інших країнах. Вони мали можливість порівняти життя за кордоном, переважно у Європі, та в Україні.

Найвище, згідно з дослідженням, опитані оцінили український графік роботи магазинів (54%), діджиталізацію фінансових та інших послуг, як комерційних, так і державних (37%), а також співвідношення ціна-якість у сфері краси (44%).

Також респонденти зрозуміли, що їм до вподоби сам “менталітет, устрій життя” у рідній країні (36%) та “люди, їхні взаємовідносини” вдома (32%) — ці два пункти були оцінені ними як кращі в Україні, ніж у країні їх тимчасового перебування.

Водночас за кордоном українцям найбільше сподобалося облаштування міст (42%), громадський транспорт (48%), створення спеціальних умов для людей з інвалідністю (50%), якість питної води з-під крана (38%) та система сортування сміття (46%). В цілому найбільший захват у українців викликає саме соціальна сфера їх нового дому, вказали соціологи.

Вітчизняна державно-політична сфера також загалом ще програє у порівнянні з іноземними країнами. Так, українцям подобається за кордоном дотримання закону та порядку (46%), розмір заробітної плати (42%), соціальний захист з боку держави (36%) та менший рівень корупції аж до її відсутності (37%).

Також умовний рейтинг “Україна vs Закордон” засвідчило, що в Україні опитаним більше подобаються перспективи власного розвитку, якість інтернету (31%) і послуг відправки (29%), а також розмір комунальних тарифів (24%). А за кордоном українцям впали до вподоби — поведінка людей та екологія, якість продуктів харчування, освіти та медицини, але для всіх трьох сфер перевага порівняно з Україною невелика, у 5-8%.

«Довгі десятиріччя наше суспільство переживало те, що називали “комплекс меншовартості”. До цього доклала руку і росія, але визначною була ізольованість більшості українців від щоденного життя за кордоном. Вчитись та працювати в інші країни їздила невелика частка людей, а більшість наших земляків ніколи не покидала межі батьківщини. У нас сформувався міф, що десь там живеться добре, бо там “нормальні люди”, а у нас — погано, “бо ми такі”. Наші минулорічні дослідження показували, що кожен другий хотів би емігрувати. Безумовно, це створювало певне психологічне тло, шкідливе для соціального розвитку. Зіткнувшись з буденною реальністю омріяної “заграниці”, українці по-новому подивились на своє життя вдома, відчули його переваги. Сподіваюся, це стане ще одним інгредієнтом у рецепті стрибка країни вперед», прокоментувала директорка Gradus Research Євгенія Близнюк.

Опитування проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети у мобільному додатку впродовж 23 травня. Розмір вибірки — 1133 респондентів.

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