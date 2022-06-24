Служба безпеки України викрила агентурну мережу головного управління генштабу росії, до якої входив народний депутат України Андрій Деркач.

Про це у п’ятницю, 24 червня, повідомив речник відомства Артем Дехтяренко, передає NNS.

За його словами, саме український політик керував створенням приватних охоронних підприємств на території України, аби в подальшому це допомогло швидше захопити українські регіони.

В СБУ кажуть, що розробка розвідувальної мережі в оперативному порядку велася давно, проте остаточно її нейтралізувати вдалося лише на початку повномасштабного вторгнення росії.

Вдалося це зробити завдяки затриманню колишнього помічника народного депутата Ігоря Колєснікова, в обов’язки якого входило забезпечувати зв’язок та доставляти фінанси між спецслужбами росії та Деркачем.

“Власне, він, являючись негласним співробітником гу гш рф із позивним “Ветеран”, був зв’язківцем і фінансовим кур’єром між спецслужбами рф і Деркачем”, зазначає Дехтяренко.

Як повідомив під час допиту експомічник Колєсніков, росіянам вдалося завербувати Деркача ще у 2016 році. З ним особисто працювало вище керівництво гру рф, а саме керівник управління ігор костюков спільно зі своїм першим заступником володимиром алєксєєвим.

“Нардеп, зокрема, отримував кошти від гу гш рф для створення приватних охоронних структур, які ворог планував використати для захоплення України. На реалізацію своїх планів гру виділяло по 3-4 млн доларів США раз на кілька місяців. Значна частина цих коштів осіла в кишенях Деркача”, розповів речник СБУ.

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