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Наречений-різник вирвав коханій серце та статеві органи, а рештки поховав у валізі – жахливі подробиці вбивства на Київщині (фото, відео)

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На Київщині наречений-різник вбив свою кохану, вирізав і заморозив її внутрішні органи, а рештки поховав у валізі.

Подробиці моторошної історії повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов, передає NNS.

На початку червня на березі водойми в селі Нові Безрадичі місцеві працівники виявили дорожню валізу з частинами жіночого тіла. Всередині були відрізані жіночі кінцівки, а також фрагменти хребта. Рештки були ретельно замотані в жіночий одяг, пише Магнолія-ТВ.

«Щоб встановити особу загиблої, поліцейські склали умовний «портрет» вбитої, дали детальний опис знайдених у валізі жіночих речей та поширили дану інформацію через засоби масової інформації. Через деякий час до поліції звернулась панянка та повідомила, що саме її подруга мала схожі речі і наприкінці травня перестала виходити на зв’язок»,розповів Нєбитов.

Як з’ясувалось 39-річна уродженка Краматорська навесні приїхала з Польщі на Київщину і оселилась в приватному будинку свого нового знайомого. Подругам жінка зізналась, що буцімто зустріла кохану людину з якою планує влаштувати особисте життя.

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Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили обставини загибелі жінки, решки якої виявили на Обухівщині. Співмешканцем вбитої виявився 36-річний юрист.

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Камери відеонагляду зафіксували, як після зникнення жінки, кілька днів поспіль чоловік виносив з будинку підозрілі речі і методично викидав їх в різні місця, ще й намагався уникнути камер відеонагляду.

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Під час обшуку в оселі підозрюваного в холодильнику знайшли органи вбитої жінки. Зловмисник вирізав і заморозив язик, нирку, матку та серце загиблої. Чоловік пояснив, що між ним та жінкою виник конфлікт через що він задушив свою нову знайому, а щоб приховати сліди злочину розчленував тіло і намагався сховати рештки.

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Поліцейські затримали та помістили зловмисника до ізолятора тимчасового тримання.

«Успішний адвокат, учасник ток-шоу про одруження, порізав кохану на шматки і ночами розвозив рештки по смітниках Обухівщини. Руки і ноги склав у дорожню сумку та викинув у ставок. Загиблу дивом упізнали по брендовій сукні. Це моторошна історія смертельного кохання, цинізму, відчайдушної спроби приховати сліди злочину та професійної роботи поліцейських Київщини»,відзначив Андрій Нєбитов.

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Слідчі повідомили чоловіку про підозру за фактами умисного вбивства, а також незаконного поводження зі зброєю.

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