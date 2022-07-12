На Київщині наречений-різник вбив свою кохану, вирізав і заморозив її внутрішні органи, а рештки поховав у валізі.

Подробиці моторошної історії повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов, передає NNS.

На початку червня на березі водойми в селі Нові Безрадичі місцеві працівники виявили дорожню валізу з частинами жіночого тіла. Всередині були відрізані жіночі кінцівки, а також фрагменти хребта. Рештки були ретельно замотані в жіночий одяг, пише Магнолія-ТВ.

«Щоб встановити особу загиблої, поліцейські склали умовний «портрет» вбитої, дали детальний опис знайдених у валізі жіночих речей та поширили дану інформацію через засоби масової інформації. Через деякий час до поліції звернулась панянка та повідомила, що саме її подруга мала схожі речі і наприкінці травня перестала виходити на зв’язок», розповів Нєбитов.

Як з’ясувалось 39-річна уродженка Краматорська навесні приїхала з Польщі на Київщину і оселилась в приватному будинку свого нового знайомого. Подругам жінка зізналась, що буцімто зустріла кохану людину з якою планує влаштувати особисте життя.

Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили обставини загибелі жінки, решки якої виявили на Обухівщині. Співмешканцем вбитої виявився 36-річний юрист.

Камери відеонагляду зафіксували, як після зникнення жінки, кілька днів поспіль чоловік виносив з будинку підозрілі речі і методично викидав їх в різні місця, ще й намагався уникнути камер відеонагляду.

Під час обшуку в оселі підозрюваного в холодильнику знайшли органи вбитої жінки. Зловмисник вирізав і заморозив язик, нирку, матку та серце загиблої. Чоловік пояснив, що між ним та жінкою виник конфлікт через що він задушив свою нову знайому, а щоб приховати сліди злочину розчленував тіло і намагався сховати рештки.

Поліцейські затримали та помістили зловмисника до ізолятора тимчасового тримання.

«Успішний адвокат, учасник ток-шоу про одруження, порізав кохану на шматки і ночами розвозив рештки по смітниках Обухівщини. Руки і ноги склав у дорожню сумку та викинув у ставок. Загиблу дивом упізнали по брендовій сукні. Це моторошна історія смертельного кохання, цинізму, відчайдушної спроби приховати сліди злочину та професійної роботи поліцейських Київщини», відзначив Андрій Нєбитов.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за фактами умисного вбивства, а також незаконного поводження зі зброєю.