Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) провело ротацію представників місії на Запорізькій АЕС.

Тепер команду МАГАТЕ представляють чотири експерти замість двох.

Про це повідомляє NNS з посиланням на МАГАТЕ в Twitter.

Director General @rafaelmgrossi has confirmed that the first rotation of the IAEA Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) in #Ukraine is complete and now a new reinforced team of IAEA safety, security, and safeguards experts is at the plant.

