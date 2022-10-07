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На Запорізькій АЕС провели ротацію місії МАГАТЕ – що змінилось

Дата
На Запорізькій АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) провело ротацію представників місії на Запорізькій АЕС.

Тепер команду МАГАТЕ представляють чотири експерти замість двох.

Про це повідомляє NNS з посиланням на МАГАТЕ в Twitter.

“Генеральний директор Рафаель Гроссі підтвердив, що перша ротація місії підтримки та допомоги МАГАТЕ в Запоріжжі в Україні завершена, і зараз на заводі перебуває нова посилена команда експертів МАГАТЕ з безпеки, захисту та гарантій”, сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Гроссі повідомляв про намір збільшити місію на Запорізькій АЕС вдвічі.

Окрім того, 6 жовтня гендиректор МАГАТЕ відвідав Київ та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

До того ж, Гроссі відмовився визнавати ЗАЕС російським об’єктом.

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