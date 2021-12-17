На Україну насувається арктичний циклон з сильними морозами

Погода в Україні найближчими днями не порадує сонцем і ясним небом. Синоптики прогнозують дощі з мокрим снігом, скачки температури повітря, а за ними в країну прийде арктичний циклон з сильними морозами.
Яка погода чекає українців найближчими днями, розповіла синоптик Наталка Діденко і в Українському гідрометцентрі, пише РБК-Україна, передає NNS.
Погода у п’ятницю
У п’ятницю всі регіони України охопить опадами – йтиме дощ, дощ з мокрим снігом, мокрий сніг.
“Ця хмарність, яка вкрала у нас сонце, буде висіти над головами й далі. Вітер північний, північно-західний, помірний. У західних областях завтра може задувати до штормового – обережніше під балконами, бігбордами та великими деревами”,попередила Діденко.
Температура повітря в Україні 17 грудня коливатиметься від -1 градуса до +3 градусів.
У Києві в п’ятницю очікується невеликий мокрий сніг і температура повітря близько нуля.
“Політає мокрий сніг або просто сяде товстою шапкою щільна волога хмарність. Стовпчики термометрів будуть крутитися близько 0 + 3 градусів”,додала синоптик.
Погода на вихідних
За прогнозом Українського гідрометцентру, в суботу та неділю очікується мокрий сніг і зниження температури повітря в більшості областей країни.
Невелике прояснення в неділю очікується тільки на півдні. Температура повітря вночі почне опускатися д0 -3 -5 градусів, вдень очікується від -1 до +3 градусів.
Погода наступного тижня
З вівторка, 21 грудня, в Україну зайде арктичний циклон. Очікується різке зниження температури повітря.
Вночі очікується до -8 -13 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть -5 -11 градусів.
Морози і сніг майже щодня – погода в Україні