Уряд України розробляє механізми підтримки українських виробників продуктів харчування, у зв’язку з чим на соціальні продукти харчування можуть ввести націнки.

У зв’язку із енергетичною кризою у Європі, яка може вплинути на коливання цін, президент Володимир Зеленський дав доручення уряду розробити механізм підтримки українських виробників соціальних продуктів харчування.

Про це повідомили на сайті президента України, з посиланням на novyny.live передає NNS.

Підтримка українських виробників соціальних продуктів

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, за дорученням президента уряд почав розробляти механізм підтримки українських хлібопекарів, а також виробників соціальних продуктів харчування.

Очільник уряду також підкреслив, що в умовах стрімкого росту цін на газ у світі українські виробники теж розглядають підвищення вартості на свою продукцію. Тому головним завданням програми підтримки має стати допомога виробниками і захист споживачів.

“Будемо розглядати можливість запровадження відповідних націнок на соціальні продукти харчування, зокрема соціальний хліб. Будемо розглядати можливість прямих дотацій або спеціальних цін для виробників соціальних продуктів, соціального хліба”, сказав Денис Шмигаль.

Також він долав, що ведуться консультації з бізнесом, аби розрахувати потреби та рівень необхідної підтримки з боку держави. Свої пропозиції уряд озвучить уже найближчим часом.

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