На скільки в Україні подорожчають хліб, молоко та м’ясо – прогноз експерта

В Україні промислові підприємства, у тому числі й харчові, сплачують за газ та електроенергію величезні суми. Через це дорожчає і їхня продукція.

Про нинішню кризову ситуацію в енергетиці та харчовій промисловості «Фактам» розповів президент ГО «Українська організація захисту споживачів послуг» Олег Титамир, передає NNS.

Хліб

Як зазначає експерт, йдеться насамперед про хлібопекарську галузь:

“Тут грає роль, крім космічної ціни на газ, те, що 80% зернових йдуть на експорт, а ціни на сировину, що залишилася для внутрішнього ринку, наближаються до експортних, світових. Вже сьогодні суттєве зростання собівартості хлібопекарської продукції призводить до того, що багато підприємств працюють «у нуль», а деякі з збитковими показниками”.

Титамир пояснює, що більшість цих компаній купують газ за ціною 50-52 тисячі гривень за тисячу кубометрів:

“За таких збільшених витрат багатьом підприємствам може найближчими тижнями не вистачити доходів, щоб навіть покрити заробітні плати”.

Водночас, каже експерт, багато хлібозаводів не можуть підняти ціни на продукцію, оскільки вони зафіксовані контрактами з рітейлерами. Та й за нинішньої купівельної спроможності населення навряд чи хтось купуватиме хліб за ціною 40-50 грн за буханець, тоді, швидше за все, буде катастрофічне скорочення продажів.

“Якщо держава терміново не втрутиться в ситуацію, всі ці фактори можуть призвести до перебоїв у виробництві хліба та його дефіциту на прилавках магазинів та супермаркетів, а то й загалом до закриття хлібозаводів. При цьому хліб є продуктом №1 у споживчому кошику, і його дефіцит чреватий зростанням соціальної напруги та масовими протестами”, додає він.

Молоко

Під відчутний удар через ціни на газ потрапила молочна галузь — уже сьогодні деякі виробники вважають недоцільною виробничу діяльність у цьому сегменті через космічний зростання цін на енергоносії.

Наприклад, компанія-власник «Яготинського» попередила своїх торгових партнерів про неможливість далі працювати зі збитками.

“Для компаній молочної галузі ціна газу за рік зросла майже в 10 разів, електроенергії — у 2,5 рази, також підвищилася вартість таропакувальних матеріалів та молока-сировини. Тому багато хто з них просить сьогодні рітейлові мережі про прийняття «економічно обґрунтованих» цін, а це означає, що споживачам потрібно готуватися до суттєвого підвищення роздрібних цін на молоко, сметану, кефір та інші молочні продукти. Подорожчання може становити від 25% та вище”, вважає Титамир.

М’ясо

Під загрозою колапсу сьогодні — птахівництво та переробка м’яса птиці.

“Оскільки газ є основним енергоносієм, що використовується підприємствами цього сегменту у виробничому процесі, для дотримання мікроклімату в пташниках. Постачальники газового ресурсу пропонують птахівникам ціни на січень у розмірі 59-60 грн за кубометр палива, що є непідйомним рівнем та загрозою для всієї галузі. У зв’язку з цим також зросла і вартість кормів”. “За таких цін птахівницькі підприємства змушені будуть скоротити виробництво, або повністю його зупинити, що може призвести до масової загибелі птиці та звільнення персоналу. Крім того, у зв’язку зі збільшеною собівартістю, вітчизняні виробники курятини втрачають свої конкурентні переваги перед закордонними компаніями, зліт цін на газ ці переваги нівелював, що ставить під загрозу цей сегмент українського експорту. На жаль, у цьому розряді продуктів українські споживачі можуть незабаром зіткнутися з підвищенням цін на продукцію птахівництва, у тому числі курячі яйця, на 30-40%”, каже експерт.

Крім того, відомо, що через ціни на газ, що сягають 50-70 тисяч гривень за тисячу кубометрів, почали зупиняти виробництво десятки кондитерських підприємств, галузь стала кризовою, додає Титамир.

Як інформує “Дом“, щоб зберегти ціни на соціально значущі продукти, уряд підтримуватиме виробників в умовах зростання вартості газу. Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко підписав меморандум про взаєморозуміння щодо стабілізації цін на природний газ власного видобутку для виробників борошна та хліба, молока, м’яса та соняшникової олії. З боку бізнесу документ підписали очільники профільних асоціацій.

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