На платформі єДопомога встановили “Лічильник допомог” – як це вплине на виплату коштів українцям

Відтепер на платформі єДопомога у заявці відображається, скільки разів людина отримувала допомогу.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України, передає NNS.

“Для того, щоб платформа єДопомога була більш прозорою та сприяла рівномірному розподілу адресної допомоги сім’ям, які постраждали від війни, розроблено “Лічильник допомог”!”, йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що багато благодійників турбувалися тим, що на платформі є родини, які жодного разу не отримували допомогу і заявки таких сімей варто виділяти.

Яку допомогу можна отримати через платформу єДопомога

Гуманітарна платформа єДопомога створена Мінсоцполітики за підтримки Мінцифри, Світового Банку та ПРООН в Україні за фінансової підтримки Швеції.

Платформа має три напрями:

грошова допомога від держави (єДопомога державна);

отримання та надання волонтерської допомоги (єДопомога волонтерська);

виплати від міжнародних організацій (єДопомога міжнародна).

На платформі можна дізнатися, як отримати гроші від держави, залишити заявку на допомогу або запропонувати підтримати інших у забезпеченні продуктами харчування, одягом, ліками тощо.

Джерело

В українців зросли шанси отримати кошти від міжнародних організацій – портал “єДопомога” удосконалили