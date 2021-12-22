На Новий рік Україну завалить снігом: де очікуються найсильніші опади

Україну під Новий рік завалить снігом – місцями насипле снігу до 60 сантиметрів.

Максимальна хурделиця очікується у північних регіонах країни.

Про це свідчать дані Ventusky, інформує Апостроф, передає NNS.

30 грудня в країні максимальний шар снігу очікується у північних областях. Там висота снігового покрову місцями сягатиме 60 сантиметрів. У Карпатах снігу також намете чимало – до 45 сантиметрів.

У Києві очікується шар снігу до 23 см, у Сумах – до 28 см, у Житомирі – до 22 см, у Рівному – до 31 см, в Луцьку – до 34 см, у Чернігові – до 46 см, Львові, Тернополі, Хмельницькому та Вінниці – до 9-13 см, у Ковелі – до 50 см.

Тоді як у “синій зоні” рівень снігу не перевищить 5-6 сантиметрів.

Упродовж 31 грудня, 1 січня та 2 січня ситуація істотно не зміниться.

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