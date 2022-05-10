На клієнтів Monobank чекають зміни. До чого готуватися

З початку періоду воєнного стану в Україні банки були вимушені ввести обмеження на певні послуги. Тепер Monobank поступово скасовує ці обмеження.

Зокрема, про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський у своїх соцмережах, передає NNS.

Протягом тижня у компанії обіцяють відновити кредитування за програмами “Розстрочка” та “Покупка частинами”. Тепер ці послуги будуть доступні для клієнтів у повному обсязі.

“Про це прийде повідомлення у додатку до тих клієнтів, яким ми відновимо ліміти”, зауважив Гороховський.

Він додав, що до програми “Покупка частинами” можуть долучатися і нові партнери. За цими програмами банк планує видати близько 10 млрд грн.

Раніше Ощадбанк дозволив встановлювати кредитний ліміт клієнтам, які отримують у банку заробітну плату або пенсію.

Кредитну лінію можна встановити в розмірі до 15 тисяч гривень строком на 60 місяців. Для цього банк не вимагатиме довідку про доходи.

“Для розрахунків карткою в торговельно-сервісній мережі та інтернеті, як і раніше, діє грейс-період: до 92 днів пільговий період на обрану категорію покупок та до 62 днів на всі інші категорії покупок під 0,001% річних”, йдеться у повідомленні.

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