





Народні депутати пропонують штрафувати порушників комендантської години – названо суми штрафів.

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності за порушення комендантської години в умовах дії воєнного стану (№7553).

Текст законопроєкту групи депутатів розміщено на сайті парламенту, передає NNS.

Законопроєктом пропонується встановити, що порушення комендантської години, тобто перебування у певний період доби, під час дії воєнного стану, на вулицях та в інших громадських місцях, або рух транспортних засобів, без спеціально виданих перепусток або посвідчень, – тягне за собою попередження або накладення штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 грн до 850 грн).

Якщо такі дії були вчиненні особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, то вони тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 тис. 700 грн до 3 тис. 400 грн).

Серед авторів законодавчої ініціативи – народні депутати Олександр Юрченко, Артем Дмитрук та Анна Скороход.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі національного телемарафону “UAразом” заявив про необхідність на законодавчому рівні передбачити адміністративну відповідальність за недотримання комендантської години.