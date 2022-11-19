Чим небезпечні заклики провести мирні переговори з рф, чому не варто домовлятися про мир з путінською росією.

Пропонувати кремлівському лідеру володимиру путіну мирну угоду, котра могла б “зберегти йому обличчя”, наразі вже немає жодного стратегічного сенсу, адже Україні давно вдалося знищити міф про непереможність російської армії та успішно звільнити від “визволителів” більше половини своїх територій, передає NNS.

Як пише видання “НВ”, посилаючись на слова наукового співробітника Atlantic Council Пітера Дікінсона, ще донедавна хвалена армія росії практично повністю деморалізована і частково “демілітаризована”.

Що стосується самого путіна, то він став ізгоєм для всього світу. Його енергетичну зброю майже знешкодили, тож він вимушено дистанціювався від свого ядерного шантажу і закиди Китаю та Сполучених Штатів Америки стали лише поштовхом для цього.

Наразі жодних офіційних підтверджень того, що Захід все ж прислухається до закликів повернутися до переговорного процесу з росією, поки немає.

Водночас західні лідери, як те відбувалося раніше, підтримують думку, що будь-яке рішення щодо відновлення дипломатичних зусиль може приймати виключно Україна. Своєю чергою, через те, що війна затягується, а витрати Києва лише зростають, голоси, які раніше вже виступали за необхідність поступитися агресору, почнуть звучати ще голосніше.

Через те, що війна відбувається в рамках потенційно вирішального періоду, вкрай важливо чітко усвідомлювати, що будь-який компроміс із рф буде пов’язаний з неосяжними витратами, що означатиме для України зраду та відвернення від мільйонів простих жителів країни.

Що стосується західних лідерів, то це означало б, що путіна наділили величезними можливостями, а також повноваженнями. Крім того, таким чином у жертву кривавому російському лідеру будуть принесені основні цінності та цілі усього демократичного світу. Ба більше, проблеми, котрі провокує агресивна та ревізіоністська росія, так і залишаться в подальшому невирішеними, водночас позиція Заходу пом’якшиться.