Українська сторона не причетна до вибуху на Кримському мосту, який стався 8 жовтня 2022 року.

Про це заявив президента України Володимир Зеленський в інтерв’ю для канадського телеканалу CTV News, повідомляє NNS.

“Ми цього (вибуху на Кримському мості, – ред.) точно не замовляли, наскільки мені відомо”, – зазначив він.

Він також зауваив, що в росії є серйозний конфлікт між військовими та спецслужбами, і якась з цих сторін могла стояти за вибухами.

“Там багато вертикалів влади. Це велика система. У Радянському Союзі це був КДБ. Сьогодні вона складається з кількох гілок, які постійно вирішують, хто з них є головним”, – додав Зеленський.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту стався потужний вибух, внаслідок чого було пошкоджено його автомобільну та залізничну частини.

У рф повідомляли про трьох загиблих внаслідок вибуху на Кримському мосту. Згодом кількість жертв, за даними росЗМІ, зросла до п’яти.

Російський диктатор путін назвав вибухи на Кримському мосту “терактом” та звинуватив у всьому Україну.

А от радник глави Офісу президента Михайло Подоляк певен: вибух влаштували самі росіяни. На його думку, вибух став наслідком протистояння між ФСБівцями та російським Міноборони.

Підрив Кримського мосту – розслідувачі кажуть, що вантажівка не була епіцентром вибуху