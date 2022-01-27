Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що МВС проведе масові навчання для населення на випадок надзвичайної ситуації.

Про це NNS дізнався з повідомлення на порталі МВС.

“Міністерство внутрішніх справ України проведе тренування для населення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Вони пройдуть у різних регіонах країни”, йдеться у повідомленні.

Монастирський також зазначив, що до навчань будуть залучені найкращі фахівці та інструктори ДСНС, НПУ, НГУ та ДПСУ.

“Акцент буде зроблено на питанні безпеки поводження з вибухонебезпечними предметами. Усі інструктори проходили потужні навчання за кордоном, у Британії, США, Канаді, Польщі та інших країнах”, розповів він.

Також буде перевірено роботу систем цивільної безпеки у населених пунктах, додав міністр.

В.о. голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук повідомив, що ДСНС вже розпочало підготовку до цих навчань.

“В онлайн-режимі було зібрано Державну комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, для того щоб органи влади на місцях глибше зрозуміли зміст навчань. Водночас ми проговорили основні питання: оповіщення, порядок використання захисних споруд, евакуацію. Все це найпростіше, що потрібно для нормального функціонування системи цивільного захисту”, сказав Крук.

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