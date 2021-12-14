Можливе російське громадянство Гогілашвілі: чи будуть проводити розлідування

Центр журналістських розслідувань із посиланням на дані Федеральної податкової служби РФ заявив, що Гогілашвілі ймовірно має чинний російський паспорт. Чи буде розслідування з цього приводу?

Очільник фракції “Слуги народу” Давид Арахамія повідомив, що монобільшість не ініціюватиме розслідування щодо можливого російського громадянства звільненого напередодні заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.

Про це він заявив 13 грудня на брифінгу після з’їзду фракції “Слуга народу”, з посиланням на Громадське передає ТСН, інформує NNS.

“Я не бачу такого великого суспільного значення у цьому процесі. Ну був заступник — немає вже заступника. Далі рухаємося”, заначив Арахамія.

Він також додав, що щодо чиновників категорії А СБУ та МВС проводять спецперевірку, але цей процес потрібно вдосконалювати.

“Чи потрібно вдосконалювати цей процес? Я вважаю, що за неправильне декларування громадянства потрібно запровадити кримінальну відповідальність. Тоді, мені здається, ситуація владнається”, вважає нардеп.

Варто зазначити, що нещодавно Центр журналістських розслідувань із посиланням на дані Федеральної податкової служби РФ заявив, що Гогілашвілі ймовірно має чинний російський паспорт.

Нагадаємо, вже колишній заступник міністра внутрішніх справ влаштував скандал на блокпосту в Донецькій області. Поліцейські попросили Гогілашвілі показати документи, а той у відповідь влаштував розбірки. Згодом він перепросив за свою “надмірну емоційність”. Пізніше журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Гогілашвілі не за статусом використав бронеавтомобіль і охорону.

Після відео зі скандалом, який Гогілашвілі влаштував на в’їзді до зони ООС, з’явився новий відеозапис вже іншого інциденту у Києві. На відео, яке оприлюднило видання “Українська правда”, видно, що 24 листопада автомобіль Гогілашвілі у Києві зупинили патрульні поліцейські, аби перевірити документи, що розлютило високопосадовця і він почав ображати правоохоронців та запитувати, чому вони не впізнали начальство.

Президент України Володимир Зеленський після інциденту також вимагав звільнити з посади заступника очільника МВС. 13 грудня стало відомо, що Кабінет Міністрів України звільнив заступника міністра внутрішніх справ, а сам Олександр Гогілашвілі на своїй сторінці у Facebook повідомив, що написав заяву на звільнення.