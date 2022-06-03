Названо умову, коли в Україні можлива мобілізація жінок до лав ЗСУ.

Про це повідомляє Lviv.media, передає NNS.

У зв’язку з російською агресією, 24 лютого в Україні оголосили загальну мобілізацію.

Наразі загальна мобілізація продовжена до 23 серпня. На даний час призвати на службу можуть офіцерів запасу, військовослужбовців, які закінчили військові кафедри вишів.

А от мобілізацію жінок закон не передбачає.

Начальник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тищенко пояснив, що призов жінок на військову службу під час мобілізації можливий винятково за їхньою згодою.

“Призов жінок на військову службу за мобілізації можливий тільки за їхньою згодою. Законом України не передбачений обов’язковий призов жінок за мобілізацією і необхідності в цьому зараз немає”, заявив він.

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